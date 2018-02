Trashorras dice que no ha recibido "ninguna oferta en firme" de Las Palmas

El centrocampista gallego Roberto Trashorras, que se encuentra libre tras desvincularse del Rayo Vallecano, ha dicho este miércoles que su momento de retirarse no ha llegado y ha aclarado que no ha recibido "ninguna oferta en firme" de Las Palmas.



Trashorras, de 36 años, ha manifestado su intención de seguir jugando al fútbol porque físicamente se encuentra "en condiciones" para alargar un poco más su carrera profesional.



"Mi momento de retirarme no ha llegado. Me veo en condiciones de seguir jugando, físicamente me encuentro bien, me han respetado las lesiones y el futuro cercano es seguir jugando. Esa es la intención, pero luego veremos las ofertas", dijo Trashorras.



"Lo que ha llegado de fuera no me ha interesado. Veremos con el paso de los días a ver qué pasa, pero quiero seguir jugando", ha confesado el jugador gallego.



Un rumor que se extendió los últimos días fue el posible interés de Las Palmas, dirigido por Paco Jémez, su técnico durante cuatro temporadas en Primera con el Rayo.



"No me gusta hablar de suposiciones. Me he enterado bastante por la prensa y poco más. No me ha llegado ninguna oferta en firme. Se verá en los próximos días qué sucede", ha concluido.