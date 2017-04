IUC en Los Llanos denuncia el cierre de la comisión del parking subterráneo antes de comenzar sus trabajos

Felipe Ramos, concejal portavoz de IUC en el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane. Foto: LUZ RODRÍGUEZ.

Izquierda Unida Canaria (IUC) en Los Llanos de Aridane, en una nota de prensa, “denuncia que se cierre la Comisión Especial del parking subterráneo antes de comenzar sus trabajos”. Indica que “tras celebrarse solamente cuatro sesiones, y con el voto favorable del PP, la Comisión Informativa Especial creada para estudiar el parking subterráneo, situado en la Calle Luis Felipe Gómez Wangüemert esquina Conrado Hernández, ha concluido su andadura sin desarrollar los acuerdos plenarios para los que fue creada, al determinarse que no podía convocarse a la gran mayoría de los comparecientes que iban a ser solicitados”.

En la nota se apunta que “en el pleno de noviembre de 2016 fue aprobada, por unanimidad, la moción de IUC que instaba a su creación, constituyéndose el pasado 2 de febrero”. Con la comisión, añade IUC, “pretendíamos dar respuesta a los vecinos y vecinas del municipio de por qué el Ayuntamiento no había cobrado ni la licencia de apertura, ni el canon de explotación durante 11 años y establecer, si las hubiera, responsabilidades políticas. Además de que, en el caso de que de determinadas actuaciones administrativas se determinaran indicios de delito, remitir el caso a la Fiscalía”.

Señala que “hasta el cierre de la Comisión, en la sesión del 10 de abril, sólo se había aprobado la estructura y duración de las comparecencias y el tiempo máximo de duración de las mismas”. Respecto a los posibles comparecientes, Felipe Ramos, portavoz de IUC, señaló que “sólo IUC y PSOE planteamos un listado, lo que demuestra que el apoyo a la moción de PP y CC a su creación fue un paripé, para no presentarse ante los vecinos y vecinas como los partidos que no querían que se investigase el caso”.

Asevera que “la excusa para que el PP dé carpetazo a la misma ha sido la elaboración de un informe jurídico desde Secretaría, al que formuló alegaciones IUC, que limitaba las comparecencias a los miembros de la propia Comisión, al no contar Los Llanos de Aridane con un reglamento que regule la creación, organización y funcionamiento de comisiones de investigación”. Una decisión que, subraya, “ha contado con la connivencia de CC, que ya en la penúltima sesión manifestó su deseo de no participar más en la misma”. Para Ramos “existen argumentos jurídicos que permiten solicitar la comparecencia, tanto de cargos públicos que ya no se encuentran en el Ayuntamiento, como de funcionarios o de empresarios, pero no ha existido la voluntad política necesaria para llegar hasta el fondo del asunto”. Para el portavoz de IUC, “quienes nunca creyeron en la Comisión, tienen que explicar por qué no han querido que funcione”.

A pesar de que la Junta de Gobierno Local “decidió por unanimidad dar traslado a la Fiscalía del expediente relativo al Parking, IUC está estudiando presentar un escrito propio”. Para Ramos “es necesario exponer qué hechos se consideran constitutivos de posibles delitos, ya que enviar 1.375 folios a la Fiscalía Provincial, casi sin ningún tipo de contextualización, es el camino más rápido para el archivo del mismo”.