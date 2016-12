El PP pide que “se tome en serio” el Patronato de Espacios Naturales Protegidos de La Palma

Imagen de archivo del Parque Nacional de La Caldera de Taburiente. Foto: PARQUE NACIONAL.

La portavoz del grupo Popular en el Cabildo palmero, María de Haro, le ha pedido a los socios de gobierno en la primera institución insular, PSOE-CC, que “se tomen en serio el Patronato de Espacios Naturales Protegidos de La Palma para que sean capaces de poner en valor el trabajo que allí se realiza”, señala el PP en un comunicado.

De Haro explica que “no es de recibió que haya pasado más de un año para que se convoque nuevamente este órgano ya que le parece cuanto menos una falta de respeto al trabajo que allí se realiza”. También ha destacado “el inmenso trabajo de los técnicos de esta área”.

Además, la portavoz del PP ha apunta que “en una isla que contempla todas las figuras de protección medioambiental y es Reserva Mundial de La Biosfera, el Patronato tiene un peso específico que a nadie se le escapa, por lo que su trabajo debe ser tenido muy en cuenta”, y por ello solicita “al grupo de Gobierno Insular, PSOE-CC, que se convoque con la periodicidad adecuada para llevar los temas al día y que se puedan estudiar y analizar con el sosiego correspondiente”.

“Es inaudito que se deje pasar un año y luego se quiera aprobar todo lo acumulado deprisa y corriendo sin que se puedan exponer de manera adecuadas y debatir los temas en profundidad por todos sus miembros”, ha dicho.

De Haro ha indicado que “por ejemplo a día de hoy en La Palma hay una proliferación importante de pruebas de trail y estas deben contar con el correspondiente informe del Patronato así como le sucede a distintas actuaciones que se desarrollan en espacios protegidos”. Añade que “con esta acumulación de asuntos pendientes de llevar al Patronato correspondiente incluso se ha dado el caso de obras ejecutadas por el propio Cabildo cuyo informe pertinente no había sido visto en este órgano. Entendemos que las administraciones públicas puedan y deben ser ejemplarizantes para los ciudadanos y caso como éste no parecen los más adecuado para ello”, subraya.

Finalmente, la portavoz del grupo Popular en el Cabildo ha señalado que “desgraciadamente la pachorra que caracteriza a socialistas y nacionalistas en el Cabildo palmero no ha dejado al margen un órgano como el Patronato de Espacios Naturales Protegidos pero entienden que estas situaciones no son de recibo y espera que no vuelvan a repetirse por el bien de todos”.