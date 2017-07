El jazz toca a la puerta de seis islas, entre ellas Tenerife

El Festival Internacional Canarias Jazz & Más Heineken se inicia este viernes, 7 de julio, con cuatro conciertos en cuatro islas. Tenerife, La Graciosa, Gran Canaria y La Palma vivirán de forma simultánea el arranque de la XXVI edición del certamen. Esas islas albergarán los conciertos de Alfredo Rodríguez Trio y Charenée Wade (Auditorio de Tenerife Adán Martín), Maria Joao y Banadú (Caleta de Sebo, en La Graciosa), Souñou Yon, Totó ST y Elenco Da Paz (plaza del Pilar-Guanarteme) y Bill Evans & Dean Brown y Ella at 100 (plaza de España- Los Llanos de Aridane).

En total habrá 46 conciertos de 26 proyectos musicales distribuidos en escenarios de seis islas, entre ellas Tenerife, con una primera experiencia en La Graciosa. Estas cifras resumen la frenética actividad que desde el 7 hasta el 23 de julio ofrecerá a sus fieles seguidores la edición de 2017 del Festival Internacional Canarias Jazz & Más Heineken.

Entre los artistas que este año conforman el programa de conciertos resaltan grandes figuras del género, músicos consagrados de la talla de Bill Frisell, Ivan Lins, Maria Joao, Bill Evans & Dean Brown o Palo! Estos se alternan con otros jóvenes intérpretes considerados entre los mejores proyectos de la música contemporánea, como Jacob Collier, Cory Henry, Becca Stevens, Alfredo Rodríguez, Charenée Wade, King Solomon Hicks o las componentes de Woman to Woman. También auténticas estrellas del jazz como Renee Rosnes, Cécile McLorin Salvant, Anat Cohen, Melissa Aldana, Ingrid Jensen, Noriko Ueda y Allisson Miller.

El festival vuelve a confiar en el talento inagotable de artistas nacionales y locales, además de la aportación de dos bandas angoleñas que protagonizarán la Noche de África, Totó ST y Elenco Da Paz, junto a otro proyecto afincado en Gran Canaria, Souñou Yon (Nuestro Camino).

Ximo Tebar, Paco Perera, Polo Ortí Gruop, BlueInGreen, Powafunk, Xerach Peñate, JM Churchi & Son de la Tierra, Tirando Onda, Gran Canaria Big Band, Banadú y el tributo Ella at 100, The Latin Side of Ella Fitzgerald completan esta lista estelar de conciertos.

Miguel Ramírez, de Colorado Producciones, presentó los pormenores del festival en una rueda de prensa celebrada en The House by Heineken (Palacete Rodríguez Quegles), en la que también participaron Javier J. Redondo, brand manager & sponsoring del principal patrocinador del festival, Heineken; María Teresa Lorenzo, consejera de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias; Inés Jiménez, consejera de Turismo del Cabildo de Gran Canaria; Arianne Hernández, secretaria general de Casa África; Tilman Kuttenkeuler, director de la Fundación Auditorio Teatro de Las Palmas de Gran Canaria; Dunia González, alcaldesa del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana; Encarna Galván, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y Melquiades Álvarez, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Santa Brígida.

El Festival Internacional Canarias Jazz & Más Heineken recorrerá las islas de La Palma, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y, por primera vez, La Graciosa, donde plantará su semilla. Este esfuerzo es posible gracias a la colaboración de los municipios de Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, Adeje, Puerto de la Cruz, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Lucía de Tirajana, Santa Brígida, Puerto del Rosario, Arrecife, Teguise y Los Llanos de Aridane, más el patrocinio del Gobierno de Canarias y de los cabildos de Gran Canaria, Tenerife, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote, Casa África, Auditorio de Tenerife Adán Martín, Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, Teatro Leal, Teatro Guiniguada y Teatro Guimerá.

Está organizado por Colorado Producciones y cuenta una edición más con el patrocinio privado de la marca Heineken.