Clavijo reconoce que las universidades públicas canarias han estado mal financiadas

El Gobierno canario ha reconocido este viernes que las dos universidades públicas de las islas, la ULL y la ULPGC, no reciben "lo suficiente" en materia de financiación, por lo que se ha declarado dispuesto a incrementar progresivamente las asignaciones, en la medida en la que lo permitan las disponibilidades presupuestarias del archipiélago.



El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha expresado estos planteamientos tras firmar con los rectores de la Universidad de La Laguna (ULL), Antonio Martinón, y Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Trinidad Arcos, el protocolo básico que regirá la financiación de las dos entidades académicas hasta 2025.



Fernando Clavijo ha explicado a los periodistas que su Ejecutivo quiere hacer "una apuesta por el talento" a través de sus dos universidades públicas, porque es consciente de que "todavía queda mucho camino por recorrer", ya que Canarias parte en esta materia "desde una posición de salida muy desventajosa".



En esa línea, ha enmarcado el presidente la decisión de elevar este mismo año en 4,2 millones los financiación directa que reciben la ULL y la ULPGC y de apoyar con 3,2 millones Cataliza, el programa que trata de facilitar a los emprendedores recién salidos de la universidad la puesta en marcha de sus proyectos. Lo mismo ocurre con los recursos del Fondo de Desarrollo Regional reservados para proyectos de I+D+i, que asignan cuatro millones de euros a cada una de las dos universidades públicas.



"No es suficiente, no es lo que nos gustaría, pero, en la medida que las disponibilidades presupuestarias lo permitan, vamos a seguir trabajando en esa línea", ha señalado el presidente canario.



La rectora de la ULPGC, Trinidad Arcos, que ocupa transitoriamente el cargo, hasta que tome posesión Rafael Robaina (lo hará el 12 de enero próximo), ha destacado además que el protocolo este viernes firmado supone para las universidades un compromiso por ser "más eficientes", por sacar mayor rendimiento docente e investigar a los recursos públicos.



En la misma línea se ha manifestado el rector de la ULL, Antonio Martinón, que cree que las dos universidades tienen que mejorar la enseñanza que ofrecen, la investigación que realizan y la transferencia de conocimientos que hacen hacia el tejido social y económico de la comunidad autónoma.



No obstante, Martinón ha recordado que las universidades canarias han sufrido importantes recortes presupuestarios durante la crisis económica, de los que ahora empiezan a recuperarse, pero que su financiación la han situado "muy lejos de la media" nacional.