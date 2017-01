CAMINO DE SANTIAGO (Etapa 23) Foncebadón – Ponferrada

Descender lo ascendido y más desde las alturas de Foncebadón hasta la ciudad de Ponferrada, corazón del Bierzo leonés y ya casi puerta de entrada a Galicia, que nos espera tras los montes que hoy veremos desde las alturas. Día duro para las piernas por dos motivos: por la distancia que hay que salvar (son 27,5 kilómetros) y por las duras pendientes que, en bajada, son mucho más demoledoras para las piernas que las subidas. Pero también es una etapa especial y muy simbólica e importante dentro del marco de tradiciones y liturgias del Camino de Santiago.

Ya hemos dicho antes que desde las alturas de las montañas que recorreremos hoy veremos por primera vez las cimas en las que se agarra O Cebreiro, primera de las poblaciones jacobeas de Galicia en el Camino Francés, pero hoy también llegaremos al punto más alto del Camino (1.500 metros sobre el nivel del mar) y cumpliremos con el rito de dejar nuestra piedra junto a la Cruz de Ferro, una de las tradiciones más simbólicas y bonitas de la Peregrinación hacia Compostela. También volveremos a sentir la presencia de la Orden de Los Templarios , que tuvieron en estas tierras importantes posesiones como el espectacular Castillo de Ponferrada. Por eso conviene salir temprano; para poder visitar la ciudad con tranquilidad. Pero hay que tomarse esta muy en serio. Las bajadas pueden ser peligrosas. Viajar Ahora recomienda seguir por la carretera si se tienen problemas de equilibrio o los tobillos muy tocados.

RUTÓMETRO:

Km 0 Foncebadón: Caminamos durante 1,5 kilómetros por la Calle Real en una corta pero dura subida que nos lleva a la carretera LE-142. Cruzamos con precaución hasta la margen derecha de la vía y tomamos el sendero que, unos metros monte adentro, nos conduce en paralelo al asfalto hasta la Cruz de Ferro (Km. 2,2). Aquí la tradición manda dejar una pequeña piedra que habremos cargado desde casa y que simboliza dejar atrás todo lo malo y desprenderse de lo material. Otra leyenda dice que el día del Juicio Final, hasta las piedras hablarán de nuestros pecados y que, al menos una, dirá que hicimos la Peregrinación a Santiago. Nosotros cumplimos con el rito y seguimos por el camino que va a la derecha de la LE-142 hasta el pequeño pueblo de Manjarín (km 4,5) en el que funciona un curioso albergue ‘templario’ dónde no hay ni electricidad ni agua potable. Nosotros seguimos adelante llaneando por las cresterías de la sierra hasta llegar a unas antiguas instalaciones militares. Desde aquí podremos ver, en el horizonte, la frontera con Galicia y, un poco más adelante, la ciudad de Ponferrada. Cruzamos la LE-142 para iniciar un descenso bastante pronunciado y pedregoso (los que no lo tengan claro pueden ir por la carretera, pero no es el peor del día).

Manjarín, en León, una de las localidades del Camino de Santiago.

Km 11,6 El Acebo: Casitas de piedra con tejados de pizarra nos dan la bienvenida a la mítica comarca del Bierzo. Aquí podemos recargar fuerzas y agua potable. Seguimos el trazado de la LE-142 por 1,4 kilómetros hasta la intersección con un sendero recientemente asfaltado que nos conduce hasta la localidad de Riego de Ambrós, uno de los pueblos más bonitos del Camino de Santiago. Atravesamos la localidad por la Calle Real y descendemos hacia el cauce de un arroyo. Seguimos durante algunos centenares de metros más hasta volver a cruzar la LE-142. Un poco más adelante (km 16,5) se inicia el descenso hacia el Arroyo de la Pretadura. Es la parte más complicada de la etapa y muy peligrosa si no se presta atención y se camina con seguridad y cuidado. Hay varios puntos difíciles, pero el peor es después de dejar atrás una torre de alta tensión. El camino hace un escalón bastante pronunciado y la ruta es pedregosa. Hasta llegar otra vez a la LE-142 hay que ir con muchísima precaución (el tramo peligroso es de unos dos kilómetros).

Km 19,7 Molinaseca: Poco antes de cruzar el impresionante puente medieval que salva el cauce del Meruelo habremos pasado junto al Santuario de Nuestra Señora de las Angustias (siglo XVII). Molinaseca repite el esquema de muchas poblaciones de la ruta jacobea. El Camino se convierte en la Calle Real (principal vía del pueblo) para volver a unirse con la LE-142 (que por un tramo se llama Avenida Fraga Iribarne) unos cientos de metros más allá del puente. Como estarás cansado, no es mala idea tomarse un tentempié en alguno de los bares de la calle. Seguimos adelante por la carretera hasta llegar a la Urbanización Patricia dónde tomaremos un pequeño andadero que va en paralelo a la LE-142 por su margen izquierda. Cruzamos el puente sobre el Río Boeza y entramos en Ponferrada.

Km 27,5 Ponferrada: Fin de Etapa

Un peregrino entre las localidades de Molinaseca y El Acebo, en el Camino de Santiago.

QUÉ VER

El Castillo de la Orden del Temple (Dirección: Avda. del Castillo sn –Ponferrada-; Tel: (+34) 987 402 244; Ver Horarios ) es el gran monumento de la jornada y sirve de magnífico colofón o punto de inicio de un paseo por el pequeño pero intenso casco histórico de Ponferrada. Las piedras más antiguas de esta importante fortaleza templaria datan de la época romana, pero la mayoría de su actual estructura data del siglo XII. Esta construcción militar se erigió para proteger a los peregrinos y fue un importante símbolo de poder de los templarios en la ruta jacobea. Otro lugar interesante es el Museo del Bierzo (Dirección: Calle Reloj, 5; Tel: (+34) 987 414 141) dónde se rastrea la historia de la ciudad desde su origen pre romano hasta la actualidad. Muy buena colección de restos arqueológicos romanos y medievales.

ALBERGUES

Foncebadón

Albergue Privado La Cruz de Fierro: Dirección: C/ Real, sn; Tel: (+34) 699 752 144 y (+34) 665 106 340; E-mail: alberguelacruzdefierro77@hotmail.com ; 34 plazas.

Albergue Privado Monte Irago: Dirección: C/ Real sn; Tel: (+34) 695 452 950; E-mail: alberguemonteirago@hotmail.es ; 34 plazas.

Albergue Privado la Posada del Druida: Dirección: C/ Real, sn; Tel: (+34) 987 053 928 y (+34) 696 820 136; E-mail: laposadadeldruida@gmail.com ; 20 plazas.

Albergue Eclesiástico Domus Dei : Dirección: C/ Real, sn; E-mail: peregrinosflue@terra.com; 18 plazas.

Manjarín

Albergue Privado Templario de Manjarín: Dirección: LE-142 sn (la única casa habitada del pueblo); 35 plazas.

La población de Molinaseca desde las alturas en el Camino de Santiago.

El Acebo

Albergue Privado La Casa del Peregrino : Dirección: Carretera de Compludo, sn; Tel: (+34) 987 057 793; Email: alberguelacasadelperegrino@gmail.com ; 103 plazas.

Albergue Privado Mesón del Acebo: Dirección: C/ Real, 16; Tel: (+34) 987 695 074 y (+34) 615 500 408; E-mail: mesonelacebo@hotmail.com; 23 plazas.

Albergue Eclesiástico Apóstol Santiago: Dirección: Plaza de la Iglesia, sn; E-mail: peregrinosflue@terra.com; 23 plazas.

Riego de Ambrós

Albergue Municipal de Riego de Ambrós: Dirección: Calle Real sn; Tel: (+34) 669 413 491; 30 plazas.

Molina Seca

Albergue Municipal de Molinaseca: Dirección: Avenida Fraga Iribarne, sn; Tel: (+34) 692 886 721; 26 plazas.

Albergue Privado Santa Marina: Dirección: Avenida Fraga Iribarne, sn; Tel: (+34) 987 453 077 y (+34) 615 302 390; E-mail: alfredomolinaseca@hotmail.com ; 56 plazas.

Ponferrada

Albergue Eclesiástico San Nicolás de Füe: Dirección: C/ Obispo Camilo Lorenzo, sn; Tel: (+34) 987 413 381; E-mail: peregrinosflue@terra.com; 174 plazas.

Albergue Privado Alea : Dirección: C/ Teleno, 33; Tel: (+34) 987 404 133 y (+34) 660 416 251; E-mail: info@alberguealea.com; 18 plazas.

Albergue Privado Guiana: Dirección: Avenida del Castillo, 112; Tel: (+34) 987 409 327; E-mail: info@albergueguiana.com; 90 plazas.