Adrián Ortolá: “Me siento muy identificado con el juego de López Garai”

Adrián Ortolá fue presentado por el CD Tenerife en las oficinas centrales del Grupo Hospiten, patrocinador médico del club tinerfeñista, tras completar sus dos primeros entrenamientos en la Isla. El portero alicantino se mostró “muy agradecido con el CD Tenerife por la oportunidad que me da al firmarme dos años".



También tiene muy presente que "habrá una competencia saludable". "Nos ayudaremos todos los porteros, así le irá bien al CD Tenerife", relató, ya que por su cabeza solo pasa una idea. "Vengo a trabajar al máximo", proclamó. Además aseguró que "me siento muy identificado con la manera de jugar de Aritz López Garai; es una decisión muy importante para mi futuro".



El nuevo guardameta tinerfeñista recordó que LaLiga 1|2|3 "es muy complicada; dependemos de nosotros, de la ilusión que tenga el equipo". ¿Y referencias del CD Tenerife? "Hablé con Fabián Rivero, con el que coincidí en el RC Deportivo, y me habló muy bien del CD Tenerife; fue muy importante para mí".



Víctor Moreno se mostró plenamente satisfecho, tras concretar tan importante incorporación: "Agradecemos la voluntad y disposición del FC Barcelona para facilitarnos la llegada de Adrián Ortolá". A partir de ahí explicó que "queremos establecer una competencia saludable en la plantilla e incrementar el nivel competitivo".



El director deportivo blanquiazul definió, así, al segundo refuerzo del CD Tenerife 19/20: "Lo que más nos llama la atención de Adrián Ortolá es su capacidad de lectura del partido, la toma de decisiones". "Tiene mucha fiabilidad y capacidad técnica y táctica", expuso. Por último remarcó que "tenía otras opciones, y estamos agradecidos y contentos de que haya elegido al CD Tenerife".



Además, Moreno habló de la actualidad del CD Tenerife y del mercado de fichajes: “"La intención es incrementar la competencia en todas las posiciones. Queremos perfiles concretos, que todos se sientan y puedan ser titulares”.



"Hay situaciones de mercado con demasiados pretendientes que no facilitan las contrataciones. Estamos trabajando en una línea diferente, acorde a las capacidades del club. Lo más probable es que cubramos las dos licencias de extranjeros. También nos movemos en el mercado internacional", añadió el director deportivo.



"No estamos por la labor de negociar o perder potencial. Queremos conservar todo lo bueno que tenemos. Creemos que seremos capaces de extraer todo el potencial de jugadores que quizá no lo mostraron, del todo, el año pasado", finalizó el máximo responsable de la parcela deportiva de la entidad blanquiazul.