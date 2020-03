El CB San José Obrero apuesta por suspensión definitiva de las competiciones de balonmano

El CB San José Obrero, club de la isla de Lanzarote que cuenta con un equipo en la Primera Nacional Masculina y un conjunto en la División de Honor Plata Femenina, aboga por la suspensión definitiva de las competiciones nacionales y dar por nula la actual temporada, además de reclamar una decisión inmediata por parte de la Real Federación Española de Balonmano.



El presidente de la entidad, Juan Carlos Toledo, asegura que viven la situación con “mucha incertidumbre y preocupación” y explica que “incertidumbre porque la Federación Española de Balonmano no se pronuncia en ningún sentido y preocupados por nuestros jugadores, sobre todo los que son de fuera”.



El máximo mandatario del conjunto lanzaroteño advierte que “la competición no creo que se pueda reanudar” y al respecto comenta que “necesitaríamos al menos quince días de mini pretemporada”.



“No todo se reactivaría al día siguiente de que los contagios sean cero, las compañías aéreas, los hoteles, las empresas de coches de alquiler o los restaurantes no van a abrir al día siguiente y son sectores imprescindibles para reanudar la competición”, comenta Toledo.



La competición se podría prolongar a los meses de junio y julio, una alternativa que Juan Carlos Toledo considera “prácticamente inasumible, es ampliar los contratos tres meses más a los jugadores y tres meses más de alquileres de viviendas, y todo ello habiendo perdido sponsor y patrocinadores por el cierre de las empresas”.



Adelanta que “ampliar la liga para el mundo del balonmano es impensable, son muchos los clubes que han expresado que el coste económico que eso supone es imposible de asumir”. Y ante esta situación concluye que “tomando como ejemplo los tiempos en China, esto está acabado y la Federación debe tomar una decisión”.