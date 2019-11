El CD Tenerife solo empata ante el líder y el resultado deja a López Garai al borde de la destitución

El CD Tenerife continúa sin ganar y ya son ocho los partidos que encadena el conjunto de López Garai sin conocer el sabor del triunfo. En esta ocasión, los futbolistas dirigidos por López Garai tan solo pudieron empatar frente al líder de la Liga SmartBank, el Cádiz CF (1-1). El tanto inicial de Suso Santana fue igualado por el argentino Marcos Mauro.

Se podría pensar que el Tenerife sumó un empate ante el líder que puede suponer un punto de inflexión en su trayectoria, tras un partido en el que no acusó la baja de cuatro titulares. Los blanquiazules se mantiene fuera de la zona de descenso. Sin embargo, todo hace indicar que en las próximas horas se producirá el cese del entrenador, más que por el partido de este domingo por la línea del equipo, que no gana en casa desde agosto.



La primera parte ya mostró por qué el Cádiz es líder y el Tenerife pelea por la permanencia. Los locales tuvieron la posesión, exigieron a Cifuentes, llegaron por las bandas con Nahuel y Suso y hasta marcaron un golazo después de que el capitán hiciera la pared con Miérez. ¿Algo más? Sí, tras el 1-0, mantuvieron la iniciativa, no aflojaron la presión, tuvieron criterio con el balón y generaron peligro.



Y mientras, el Cádiz pareció incómodo y apenas de acercó a Ortolá. Falsa sensación, pues jugó a lo que sabe. Sí, llegó poco al área rival, pero Salvi siempre tuvo el colmillo afilado, Lozano (28') mandó a la cruceta un centro del extremo y Marcos Mauro empató tras una falta lateral al robarle la cartera a Moore. Y se equivocó poco, muy poco. Y en un juego que penaliza los errores, eso resulta vital.



Poco cambió tras el descanso, aunque al Tenerife le costó más llegar al área rival. Suso perdió gas, Lasso desapareció y las arrancadas de Nahuel no bastaron para desordenar al Cádiz, que tampoco generó excesivo peligro. Un par de remates lejanos de Jurado en el poco tiempo que estuvo sobre el césped y la velocidad de Salvi fueron los argumentos de un líder que pareció conformarse con el empate.



Por el camino, el protagonismo recayó en el árbitro, que desesperó al Tenerife, aunque fue más cobarde que anticasero y también dejó sin sanción unas manos de Mazán en el borde del área local. Lo que sea para no complicarse un partido en el que el Tenerife se acercó a la victoria en el arreón final. Malbasic (83') y Miérez (84') no acertaron, pero exhibieron el orgullo de un equipo que no se rinde y no está roto.

CD TENERIFE (1): Ortolá; Moore; Carlos Ruiz, Álex Muñoz, Mazán; Alberto, Undabarrena (Javi Alonso, 82’); Suso (Malbasic, 82’), Borja Lasso (Dani Gómez, 71’), Nahuel; Miérez.



CÁDIZ CF (1): Cifuentes; Iza, Marcos Mauro (Sergio, 66’), Fali, Espino; Garrido, José Mari; Iván Alejo (Jurado 60’, Nano Mesa, 75’), Álex Fernández, Salvi; ‘Choco’ Lozano.



ÁRBITRO: Dámaso Arcediano Monescillo (Comité castellano- manchego). Amonestó por los locales a Alberto y al entrenador López Garai; y por los visitantes a Espino, José Mari y Garrido.



GOLES: 1-0: (11’) Suso. 1-1: (34’) Marcos Mauro.



INCIDENCIAS: Heliodoro Rodríguez López. Ante 9.860 espectadores.