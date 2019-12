Elena Mateo afirma que las instalaciones deportivas son el talón de Aquiles de Santa Cruz de Tenerife

El trasladar y acercar a la ciudadanía y los barrios la práctica deportiva, y mejorar las instalaciones para ello, son dos de las premisas que definen la línea de trabajo de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Sobre estos y otros temas habló la concejala del área de Deportes del consistorio, Elena Mateo.

. Ha cumplido seis meses al frente de la Concejalía de Deportes. ¿Cómo valora el trabajo que han llevado a cabo usted y su equipo durante este tiempo?

La verdad es que ha sido bastante intenso, porque teníamos muchos retos por delante, y los seguimos teniendo. Sobre todo de cara al estado de las instalaciones deportivas y también de la promoción de la práctica del deporte en la ciudad, que estamos teniendo que atender y atajar algunos problemas en esos sentidos. No hemos parado. En realidad hemos estado todos los días ahí, no solo en eventos deportivos, sino también trabajando para sacar proyectos adelante y en esa línea seguimos, sin tregua.

. ¿Conocía antes de ocupar su puesto la realidad, los precedentes y las necesidades deportivas del municipio?

Sí. Es verdad que antes de acceder al cargo de concejala de Deportes era concejala en la oposición por lo que, aparte del seguimiento normal, también había un seguimiento político que habíamos hecho con respecto a este tema.

Es verdad que nosotros tenemos unos objetivos muy claros, muy marcados, principalmente dos: la promoción de la actividad física entre todas y todos los ciudadanos (que incluye el apoyo al deporte federado y el fomento de la práctica del deporte en la generalidad de los vecinos y vecinas de Santa Cruz) y la puesta a punto de las instalaciones deportivas, con las que tenemos mucho trabajo. No solo con las que ya conocemos, sino también con la constitución de futuras instalaciones. Creo que en ese sentido, la lista del 'debe' en la ciudad, ahora mismo, está superando a la lista del 'haber'.

. En relación a esos objetivos, ¿qué líneas de trabajo ha llevado a cabo el Ayuntamiento, cuáles están ya en marcha, y cuáles quedan por realizar?

Respecto a las instalaciones, tenemos en marcha un convenio con parte de la financiación MEDI – FDCAN, con el Cabildo Insular, y también un convenio que emplea a trabajadores a través de un Plan de Empleo Social, dirigido al restablecimiento y la rehabilitación abiertos, de las canchas de los barrios como entendemos coloquialmente.

Estamos trabajando sin descanso en ocho de esas canchas, con rehabilitación de pavimentos, de pintura y demás, gracias también al trabajo de la Concejalía de Viviendas Municipales, que ha dirigido los esfuerzos de este convenio sobre las instalaciones deportivas abiertas, mientras que desde Deportes colaboramos con material deportivo y la visión del equipamiento deportivo, la promoción y establecimiento de los suministros necesarios.

Tenemos redactado el proyecto del cambio de césped del campo de fútbol María Jiménez. Es una instalación que necesitaba una actuación de carácter urgente con respecto al estado del césped, ya que puede que sea uno de los peores que esté en el municipio. Todo ello sin interrumpir el transcurso normal de la temporada del Atlético San Juan y el resto de usuarios del campo.

Respecto a los campos de fútbol, estamos siguiendo esta línea. Hemos iniciado la redacción de los proyectos de los campos de La Salud y de Las Delicias. Con el área de Infraestructuras, que ya ha entrado a la ejecución de la obra, se está trabajando en polideportivo de Las Delicias y su rehabilitación y la cubierta de algunas de sus zonas.

#DeportesSC 💙🥅 ⚽️ | Esta semana hemos visitado el campo de Las Delicias donde acometeremos una serie de reformas para mejorar la actividad deportiva de nuestros DEPORTISTAS.



👉 https://t.co/crkjZvk954pic.twitter.com/ushhombqQA — Deportes Santa Cruz (@deportesctfe) December 14, 2019

En materia de cubrimiento de canchas abiertas, desde el área de Deportes nos estamos planteando lo mismo para algunas de ellas de cara a los próximos ejercicios, para generar más espacios de deporte cubiertos en los barrios, de fácil acceso para los ciudadanos y para el deporte federado. En ese sentido tenemos muchos proyectos en marcha, otros con proyectos en redacción, otros que aún no, otros con obras gracias al trabajo de otras áreas con Viviendas o las obras de gran envergadura con Infraestructuras.

Hemos acometido mejoras en el pabellón Paco Álvarez, en materia de pintura y graderío, y también en los vestuarios, en los que vamos a hacer una acción de mayor envergadura que la que hemos llevado a cabo, y con la iluminación. No solo en este pabellón, sino también en algunos campos de fútbol como el Juan Santa María, en el que hemos realizado el anclaje de las porterías.

En definitiva, son algunas actuaciones de mayor envergadura, otras de menor, pero todo con el objetivo de poner a punto las instalaciones deportivas para que correspondan correctamente a los usuarios que las utilizan. Al final estamos hablando también de grandes deportistas, y tenemos que tener unas instalaciones grandes, importantes y bien dotadas, con los elementos correctos para corresponder al gran talento del deporte de nuestra ciudad.

. ¿Son las instalaciones deportivas el talón de Aquiles del municipio?

Sin duda. Es imposible, o muy difícil, llevar a cabo una expansión deportiva si no cuentas con las suficientes instalaciones o tienes instalaciones que no se pueden utilizar. Es lo que nos han señalado muchos de los vecinos con la cuestión de la actuación en los espacios deportivos abiertos: que no había espacios que se pudiesen usar, ya sea por el estado de las instalaciones, el vallado, el pavimento, los elementos deportivos tampoco se encontraban en condiciones de seguridad suficientes, por la limpieza, ... Si estas, aunque estuvieran disponibles para el ciudadano, no están en condiciones de usarse, es imposible la práctica del deporte en las mismas.

Esto es lo que nosotros queremos revertir. Esta situación nos la hemos encontrado en instalaciones de mayor envergadura, como en el pabellón Ana Bautista, con el problema de filtración de agua que existe desde la cubierta. Hemos visto que hay una situación precaria del mantenimiento, de abandono en algunos casos, y precisamente estamos buscando paliar desde el principio estos problemas con mucho trabajo en distintos frentes.

. ¿De qué forma se está potenciando, desde el área de Deportes, la práctica de actividades deportivas que tiene en cuenta el deporte en la calle, en los barrios, y al deporte femenino y el inclusivo?

Con los nuevos presupuestos presentaremos nuevas líneas de apoyo al deporte adaptado, al deporte femenino, a los deportistas individuales y demás. Todo ello dirigido a promocionar y apoyar a nuestros deportistas profesionales y federados, pues entendemos que son los mejores embajadores que puede tener la ciudad allá donde van, y que necesitan el apoyo suficiente para llevar a cabo esa labor y sostenerse en esos niveles.

Con respecto a la gestión deportiva nos marcamos una visión del deporte accesible para todos y todas, teniendo en cuenta criterios económicos u otro tipos de circunstancias sociales. Entendemos que el deporte debe estar adaptado para que puedan acceder todos los vecinos y vecinas de la ciudad, sin tener en cuenta su condición. Por eso surge en este mandato la iniciativa de BarrioSport, para llevar la práctica del deporte fácil, divertido, dinámico, también de carácter lúdico, a los barrios. La práctica deportiva cerca de casa, en espacios integrados en los barrios, a los que los vecinos y vecinas tengan fácil acceso, y con actividades adaptadas.

En el mismo sentido, el 28 de diciembre de 2019 tenemos la carrera de Navidad Santa de Papás y Mamás Noeles, una actividad totalmente novedosa que pretendemos que se mantenga en la ciudad como una carrera popular y familiar durante futuras ediciones, con el objetivo de que el deporte tenga reversión en otros colectivos de Santa Cruz que también fomentan el deporte adaptado, en este caso, el Club de la Piruleta. Tenemos una inscripción que no solo incluye el disfraz de papá o mamá noel y el avituallamiento de la prueba, sino que parte de esa cantidad va destinada a apoyar un proyecto de deporte inclusivo como es el que representa este club.

#DeportesSC 🎄🎅🏃‍♀️🏃‍♂️ | DEPORTISTAS, les presentamos ¡Corre Santa!



📍 28 de diciembre

📌 Precio: 10€ (Inscritos en Plenilunio: gratuita)

😍 Será solidaria

🎅 Podrás correr vestido de "Santa" Noel

🏆 Info e inscripciones



👉 https://t.co/SpWzq1IX6tpic.twitter.com/Qmsl1mQCvz — Deportes Santa Cruz (@deportesctfe) December 15, 2019

Es una visión que no queremos perder desde las distintas acciones que llevemos a cabo desde la Concejalía. Queremos que vayan a más, no solo con eventos, sino con actividades con frecuencia y estabilidad, con el objetivo del fácil acceso a la práctica del deporte.

Por otra parte, los Juegos Municipales es una iniciativa que lleva más de 30 ediciones a sus espaldas, y en esta edición hemos querido invitar a colectivos, que no solo sean las asociaciones de vecinos, a participar en los juegos. Estamos buscando facilitar a los vecinos y vecinas que participan en los juegos la mayor movilidad posible entre los distritos de la ciudad, y desde el Ayuntamiento se va a hacer una inversión importante con el objetivo de que estos juegos vayan a más.

Varias asociaciones de vecinos nos han dicho que es una iniciativa que estaba decayendo, y nosotros queremos reflexionar al modelo que ya existía para conseguir mayor participación vecinal. Nos van a seguir para tomar contacto, ver cómo van con los cambios que hemos introducido de cara a futuras ediciones.

. ¿Qué posición tiene el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife respecto a la celebración del Campeonato Iberoamericano de Atletismo que se celebrará en la isla la próxima primavera?

Sí es verdad que con respecto a la realización del Campeonato Iberoamericano de Atletismo, por parte de Santa Cruz, no se había cumplido un compromiso claro. Hubo reuniones en las que se había pactado inversiones económicas, pero no se concretaron acciones para llevar a cabo en la ciudad, dentro del campeonato y al margen del mismo, como actividades accesorias.

En eso estamos trabajando ahora mismo, tanto el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, como el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias. Para el Ayuntamiento de Santa Cruz el objetivo principal es que el campeonato se pueda celebrar y tenga repercusión en la ciudad, para que los vecinos y vecinas puedan vivirlo y participar, con actividades que se hagan en torno a la celebración de un evento de tal envergadura, convirtiéndonos en referentes del atletismo y del deporte en general para toda Iberoamérica.

Queremos que haya presencia clara del campeonato y de los atletas que acudan a él en la ciudad, para que los vecinos tengan un acercamiento con el atletismo, tal y como merece la disciplina deportiva, y no solo desde los clubes, sino también por parte de los vecinos, y que estos puedan acercarse a ver y vivir cualquiera de las pruebas.