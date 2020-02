El IBSA se reconcilia con la victoria

El IBSA CV CC0 7 Palmas ha ganado al CV Kiele una batalla por los seis puestos de acceso a las eliminatorias por el título. Las grancanarias, que llegaban con una dinámica diametralmente opuesta a la de las manchegas, han roto la mala racha que les llevó a encadenar dos derrotas en la dos últimas jornadas.

Un choque que fue muy especial para el técnico manchego Chema Rodríguez con pasado grancanario y para Diana Sánchez que hasta hace unas semanas formaba parte del equipo de Socuéllamos.

Buen inicio de encuentro de las locales (8-4). Tenía problemas en la recepción el equipo de Ciudad Real. Muy activas las de casa en este arranque de partido.

Resultado del partido de hoy! Victoria 3-0 💪🏼🏐 https://t.co/BG7A6cS6P0 — IBSA CV CCO 7 Palmas (@cvjavolimpicolp) February 8, 2020

Chema Rodríguez pedía tiempo muerto con 11-7 para frenar el empuje de las anfitrionaas. Y hubo reacción de las visitantes (11-11), lo que llevó a Juan Antonio Armas a pedir tiempo muerto. El bloqueo de las insulares no funcionaba.

El set fue avanzado por cauces de igualdad. Con 21-20 Armas volvía a pedir tiempo muerto. El Kiele salvó la primera bola para el 1-0 (24-23), pero el 25-23 no se haría de rogar.

El comienzo del segundo acto reprodujo la igualdad del primero, con constantes igualadas en el luminoso. Pero empezó a crecer el IBSA desde la defensa: 8-5. Y es que las locales eran superiores en la red: 12-7.

Las de Ciudad Real se habían ido nuevamente del partido (14-8), reproduciendo su mal inicio de encuentro. No volverían a despertar. El resto del set fue bastante plácido para las grancanarias, que poco a poco se fueron acercando al 2-0, que llegaría en la primera bola de set: 25-15.

El Kiele debía poner más cosas sobre la cancha si al menos quería forzar una cuarta manga, pero de entrada no se vio: 7-3. Chema Rodríguez quedó obligado a pedir tiempo muerto porque las suyas no acababan de reaccionar. Por el contrario, el voleibol del IBSA no paraba de crecer: 11-5.

Este tercer set fue incluso más cómodo para el IBSA que el segundo (21-13). La victoria estaba muy clara a estas alturas del encuentro. Y con 25-15 acabó el partido.

3 IBSA CV CCO 7 PALMAS Erika Mercado, Raquel Brun, Jacqueline Rodrigues, Saray Manzano, Wivian Cariene Gadelha, Lydia Alonso --equipo inicial--, Claudia Martín (líbero), Javiera Plasencia, Sara Folgueira, Lucrecia Castellano y Omaira Perdomo.

0 CV KIELE Sheila D’Amaro, Paula Miguel, Ana Walsh, Rocio Gómez, Bruna Lemos, Rocío Jiménez --equipo inicial--, Nerea Fuenes (líbero) y Marina Saucedo.

ÁRBITROS Mariola Rodríguez y Luis Rafael Martínez.

PARCIALES 25-23 (24’), 25-15 (26’) y 25-15 (30’).

INCIDENCIAS Centro Insular de Deportes.