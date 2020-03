El Spar Gran Canaria no quiere que se suspenda definitivamente la LF2

El club de baloncesto Spar Gran Canaria no aboga por la suspensión de la competición de la Liga Femenina 2 pero sí exige que “se tome ya una decisión, sea cual sea”, según ha indicado a Efe el presidente de la entidad deportiva, Domingo Díaz.



El mandatario del club grancanario ha hecho estas manifestaciones en relación al escrito que algunos clubes de la competición están formulando a la Federación Española de Baloncesto (FEB), pidiendo a la organización que suspenda la totalidad de la competición.



“Estamos en una situación límite, porque no sabemos lo que va a pasar ni cuáles son las opciones”, ha destacado Díaz, quien ha indicado que la suspensión sería un perjuicio para su club, que este año había puesto grandes esperanzas y presupuesto para ascender a Liga Femenina Endesa.



“Habíamos apostado por el ascenso, pedimos organizar la fase aquí porque es nuestro 40 aniversario”, ha apuntado el presidente.



La suspensión total de la liga supondría un problema en los ascensos y descensos entre categorías y por tanto al Spar Gran Canaria quiere que se tome una decisión teniendo en cuenta esto.



En cuanto a la situación de su plantilla, Díaz ha señalado que “todas las jugadoras van a cobrar durante este tiempo porque ellas no tienen culpa” de esta situación tan excepcional pero algunas han optado por regresar a sus casa.



En el caso del club amarillo las jugadoras estadounidenses Kai James y Sparkle Taylor han decidido volver a su país.



Es por esto que Díaz exige “una solución rápida” y sobre todo, que se aclaren las condiciones en las que se suspenden las competiciones para ·analizar cómo afecta esto al nivel económico de cada club”.



Esta situación de suspensión de las competiciones tiene una duración de dos semanas y afecta a todas las ligas que dependen de la FEB además de que crea incertidumbre sobre los campeonatos de España de clubes que se celebran a partir de abril.



“Habíamos apostado también por el equipo junior, queríamos medalla y también pedimos organizar aquí el campeonato, aunque finalmente será en Huelva”, ha dicho.



La FEB no ha comunicado nada aún sobre la celebración de estos torneos pero sí suspendió el campeonato de selecciones de categoría Minibasket que iba a tener lugar en San Fernando del 4 al 8 de abril.



La anulación de estos torneos es para Díaz “una pena porque en la mayoría de los casos, los jugadores pierden la oportunidad de participar al cambiar de categoría”.