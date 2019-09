Vianney Nieto conserva el 'Pichichi' del grupo canario de la Tercera División

El futbolistas del CD Mensajero, Vianney Nieto, conserva la primera plaza del 'Pichichi' del grupo canario de la Tercera División, a pesar de no ver puerta en el enfrentamiento de esta segunda jornada de la escuadra de Ángel Sánchez frente al Villa Santa Brígida. Por detrás, hasta seis futbolistas, todos ellos con dos goles, comparten el segundo cajón de la tabla de máximos artilleros de la categoría.



Vianney Nieto se mantiene al frente de la lista de goleadores después de que ningún futbolista fuera capaz de rebasar la marca de tres tantos que consiguió en la primera jornada frente al Unión Puerto. El atacante grancanario fue de la partida frente al Villa Santa Brígida, pero no pudo ayudar a que su equipo evitase el primer tropiezo del curso en el recinto de Los Olivos.



El segundo escalón del 'Pichichi' pasa a estar ocupado por seis futbolistas. A lo majoreros Óscar y David Figueroa (UD Gran Tarajal), se sumaron Abraham (San Fernando), Héctor 'Choco' (Tamaraceite), Adán (Buzanada) y Meshack (TNK Vera). Entre ellos, destaca el doblete de la referencia ofensiva del Clementina de Bello, quien dio el triunfo al equipo de Zeben Hernández frente a Las Palmas C. Por su parte, el atacante del conjunto de Francis Díaz ilusionó a los portuenses con llegar a soñar con la remontada frente al Tamaraceite.