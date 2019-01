El Granca cae ante el Valencia al estancarse en la segunda parte

El Valencia Basket cerró virtualmente su presencia en la próxima edición de la Copa del Rey al doblegar con su constancia en una buena segunda parte a un efervescente Herbalife Gran Canaria, que tras un buen inicio se diluyó en la segunda parte ante la energía de Guillem Vives y Bojan Dubljevic.



De inicio, los puntos de DJ Strawberry y de Balvin dieron la iniciativa al Gran Canaria. La producción de la pareja interior local, formaron Will Thomas y Dubljevic, permitió al Valencia meterse en el choque pero no hacerse con el mando del encuentro (19-21, m.11).



El extraño criterio arbitral, con muchas faltas de ataque, alteró por completo la rotación local y ayudó a que el Valencia perdiera el rumbo pero finalmente Antoine Diot conectaron al Valencia.



Los tiros de Kim Tillie mantuvieron durante unos minutos al Gran Canaria pero la pareja interior que formaron Labeyrie y Will THomas descolocó por completo la defensa visitante y alteró el ánimo de los jugadores de Víctor García.



De la mano de Van Rossom, el Valencia pudo correr, se puso por delante y pudo llegar al descanso con una inesperada renta pero en el último momento el Herbalife se centró y un triple de Oliver, otro de Strawbeery y una canasta sobre la bocina de Paulí dejaron el marcador en tablas (41-41, m.20).



Con un enérgico Guillem Vives y un contundente Dubljevic en el poste bajo, el Valencia recuperó la iniciativa. Intentaron los visitantes explotar la conexión entre Oliver y Pasecniks pero no le fue suficiente, tampoco Magette fue la solución y los locales volvieron a estirar su ventaja hasta llevarla al entorno de los diez puntos.



El regreso de Oliver, el trabajo sucio de Fischer y el talento de Paulí empataron el choque y cuando Vives y Dubljevic volvieron para engordar el colchón local, el despertar de Eriksson volvió a igualarlo todo.



Pero Vives mantuvo el impulso de los locales con la ayuda de Matt y Will Thomas y cuando se fue al banquillo, Van Rossom celebró su entrada con un triple que elevó a nueve la renta del Valencia a falta de apenas dos minutos y medio y que junto con una doble gran acción defensiva y ofensiva de Dubljevic sentenció el choque.



Ficha técnica:



83. Valencia Basket (19+22+16+26): Van Rossom (12), Rafa Martínez (-), Doornekamp (4), Will Thomas (11), Dubljevic (18) -cinco titular- Abalde (4), Labeyrie (6), Diot (-), Tobey (2), Vives (10), Matt Thomas (12) y Sastre (4).



67. Herbalife Gran Canaria (21+20+14+12 ): Oliver (5), DJ Strawbeery (12), Rabaseda (3), Báez (4), Balvin (4) -cinco titular- Magette (-), Eriksson (11), Pasecniks (2), Paulí (14), Fischer (4) y Tillie (8).



Árbitros: Cortés, Manuel y Padrós. Sin eliminados.



Incidencias: partido correspondiente a la décimo sexta jornada de la Liga Endesa disputado en el pabellón de la Fuente de San Luis ante 7.338 espectadores.