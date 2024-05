Blindar a los docentes interinos en listas canarias y no sacar sus plazas a concurso: la propuesta del STEC-IC ante el “devastador” proceso de estabilización

El sindicato STEC-IC ha incidido este martes en los resultados “devastadores” del concurso de méritos en el que más de la mitad de los docentes que logran estabilizar sus plazas son de listas de otras comunidades autónomas. El 47% de los docentes interinos en Canarias con opciones de estabilizarse (en abuso de temporalidad desde 2016) no lo harán de acuerdo a los resultados provisionales (el período de alegaciones finaliza este miércoles 15 de mayo) que califican de “devastadores”. Por ello, el sindicato ha solicitado que se blinde al profesorado de listas canarias y no se saquen sus plazas a concurso.

En concreto, los portavoces de este sindicato han solicitado que mientras el Gobierno estatal y las administraciones no se pongan de acuerdo y decidan cómo estabilizar al profesorado, estos no pierdan sus puestos de trabajo. El mecanismo sería crear un colectivo a extinguir, de forma que todos los interinos que estén en abuso de temporalidad se queden en esa situación de manera indefinida para que accedan a la función publica por un procedimiento extraordinario o hasta su jubilación.

Emilio Armas subrayó durante una rueda de prensa telemática este martes que esto no significa que no vaya a haber oposiciones, pero sí que se guarden las plazas que ocupa este personal interino. “Lo que vamos a plantear es que mientras el Estado decida, estas personas no se vayan a la calle”.

Gerardo Rodríguez, también portavoz del sindicato, incidió en que las sentencias del TJUE se han pronunciado en el sentido de que hay que estabilizar a las personas y no a las plazas. Por ello, recordó que el próximo 15 de junio se espera una nueva sentencia que previsiblemente se pronunciará en el mismo sentido.

El sindicato entiende que los docentes en situación en fraude de ley deben ser estabilizados, y que mientras se discute la vía por la que lo van a hacer las administraciones, sus puestos deben quedar garantizados.

“No se hicieron fijas a las personas sino que se hicieron permanentes las vacantes”, incidió Gerardo Rodríguez, que insta a la Consejería de Educación a sentarse a hablar de cómo se va a estabilizar a estas personas.

La también integrante de este sindicato Verónica Correa hizo hincapié en que nos encontramos en un territorio fragmentado y ultraperiférico, lo que supone un hecho diferenciador respecto a la Península. En este sentido, ha transmitido el sentimiento “de impotencia y frustración” en el que se encuentran los docentes de las listas canarias, que han estado trabajando como interinos “dándolo todo y asumiendo condiciones de movilidad con cargas familiares de todo tipo, han aceptado esas condiciones y han defendido la escuela publica canaria trabajando con codo unos con otros”, dijo.

El sindicato no descarta movilizaciones y acciones para apoyar las medidas que proponen para paliar los efectos del concurso de méritos. “Esperamos que el consejero sea receptivo como dice en sus declaraciones”, dijo Emilio Armas.

Así mismo, STEC-IC está tramitando por la vía legal reclamaciones de fijeza individuales, aunque esto se trata de un proceso que tardará más tiempo.

(Habrá ampliación)