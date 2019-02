Cinco árbitras dirigirán por segunda vez en la historia la Copa de la Reina de voleibol disputada en Gran Canaria

La albaceteña Susana Rodríguez, la tinerfeña Mariola Rodríguez, la balear Gloria Souto, la almeriense Susana Trigo y la madrileña Diana Rico arbitrarán la Copa de la Reina 2019 de voleibol, que por segunda vez en la historia tendrá un grupo formado enteramente por mujeres y, por vez primera, serán cinco colegiadas las que dirigirán los encuentros del torneo.



Tras el "éxito" del partido de Leganés, hace dos temporadas, donde todo el equipo arbitral estaba compuesto por mujeres, sucederá lo mismo durante este próximo fin de semana durante la Copa que tendrá lugar en Las Palmas de Gran Canaria.



Susana Rodríguez, la árbitra española con mayor experiencia tras sus más de 500 encuentros de División de Honor y 400 internacionales, señaló que "es un paso más para dar visibilidad al arbitraje femenino".



"Espero que esto no ocurra solo en las competiciones femeninas", destacó Rodríguez, quien mostró el "deseo" de que en un futuro la Copa del Rey este dirigida por mujeres.



Para la canaria Mariola Rodríguez "se está haciendo una apuesta importante por el arbitraje y el mundo femenino en el deporte, y tanto el CTNA como la RFEVB han trabajado para dar visibilidad a la mujer en el arbitraje".



La tinerfeña, que dirigió la última final de Copa de la Reina celebrada en Gran Canaria en 2015, reconoció que, personalmente, "en Liga dirijo más encuentros masculinos que femeninos, señal de que estamos suficientemente preparadas para pitar encuentros de ambas categorías".



La sevillana Gloria Souto, que superó con éxito el curso de ascenso a árbitra internacional en Ankara (Turquía) y vivirá en Las Palmas de Gran Canaria su segundo torneo del KO, aseguró que es "una iniciativa para potenciar la representación femenina en el deporte en general y, en el mundo del arbitraje en particular".



Susana Trigo debutó como juez de línea en una Copa del Rey en su ciudad y, en 2017, pudo estrenarse desde la silla, participando como segunda árbitra en la final celebrada en Leganés. "Es un orgullo poder estar en esta Copa de la Reina, que reconoce todo nuestro trabajo durante la temporada", afirmó.



La quinta colegiada, Diana Rico, que debutará en esta Copa de la Reina, mostró su deseo de "aprender muchísimo" de sus compañeras, y "que sea una competición hermosa y que quede como una gran experiencia", por lo que espera que sea "una Copa emocionante, con mucha afición".



Las cinco arbitras, que serán una pieza clave para el torneo, afirmaron que "va a ser un torneo muy igualado". "Se está viendo que todos los equipos de la Liga Iberdrola están muy parejos. No hay favoritos a priori y las sorpresas están servidas", dijeron.



Las semifinales tendrán lugar este sábado a las 16.00 horas, cuando se enfrentará el ganador del derby canario, partido entre Dimurol Libby's La Laguna y el anfitrión IBSA CCO 7 Palmas GC, contra Barça CVB, mientras que a las 18.30 será el turno del vigente campeón, Minis de Arluy VB Logroño, contra el vencedor del duelo Avarca Menorca-Feel Volley Alcobendas. La final del torneo del KO femenino se disputará este domingo a las 16.00 horas, también en el Centro Insular de Deportes de Gran Canaria.