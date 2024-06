Juan Soriano confirma que se va “muy feliz” del Tenerife para jugar en Primera División

El guardameta sevillano Juan Soriano confirmó este domingo, tras el partido Tenerife-Valladolid (2-1), que no renovará su contrato con el club isleño, del que se marcha “muy feliz” con el objetivo de jugar la próxima temporada en un equipo de Primera División, sin revelar su destino.

“Me voy muy feliz de aquí, muy contento, vine hace tres años buscando continuidad y la he tenido. Agradezco a todos los entrenadores por haber podido jugar tantos partidos, a las personas que me han acompañado, y a la afición, lo más importante de este club, que siempre me ha mostrado mucho cariño y respeto”, dijo en rueda de prensa.

Soriano no escondió que su idea es “dar un paso más y jugar en Primera División”, un objetivo que no ha podido cumplir en el Tenerife, por lo que se va “con esa espinita clavada”. “Porque nos quedamos a las puertas -en 2022-, pero el resto ha sido todo increíble”, añadió.

El portero sevillano, tras rechazar la oferta de renovación que le planteó desde el verano pasado el Tenerife, deseó al conjunto blanquiazul “que consiga el deseado ascenso”. “Ojalá nos encontremos algún año en la máxima categoría”, señaló.

Soriano se despidió de la afición durante el Tenerife-Valladolid, aunque lo hizo entrando como suplente en el minuto 71, sustituyendo a Tomeu Nadal, y recibiendo la ovación del estadio Heliodoro Rodríguez López.