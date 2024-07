El Tenerife refuerza su centro del campo con Yussi Diarra

El CD Tenerife ha anunciado este martes el fichaje del centrocampista maliense Youssouf Diarra para las tres próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2027, procedente del Córdoba CF, con el que acaba de conseguir el ascenso a LaLiga Hypermotion.

Formado en las categorías inferiores del fútbol base catalán y vasco, Yussi Diarra, de 25 años, destacó en los equipos filiales del Athletic Club de Bilbao antes de dar el salto al Córdoba en la temporada 2022-2023.

En esta última y exitosa campaña del conjunto blanquiverde, el nuevo fichaje del equipo isleño ha sido una pieza básica para el exentrenador blanquiazul Iván Ania.

El Tenerife asegura en su comunicado que contaba con “numerosas ofertas”, y que su incorporación aportará “fuerza, trabajo y determinación a la medular blanquiazul”.

“No me asusto ante ninguna exigencia, voy al Tenerife con humildad y ambición”

Yussi Diarra ha manifestado, tras su fichaje, que no le preocupa la exigencia que pueda tener el equipo isleño, al que llega “con humildad y ambición”, en lo que supondrá un “nuevo reto” en su carrera.

El centrocampista africano, procedente del Córdoba, ha elegido el proyecto del Tenerife porque considera que a sus 25 años es “bueno” para asentarse como futbolista, y también para su entorno familiar. “Estoy muy ilusionado con el proyecto y con ganas de conocer la isla y la gente”, ha declarado a los medios oficiales del club isleño.

Diarra también ha tenido palabras para el Córdoba, en el que ha militado las dos últimas temporadas, y con el que acaba de conseguir el ascenso a LaLiga Hypermotion. “Me trataron muy bien desde el primer día y siempre llevaré al Córdoba en mi corazón, les deseo lo mejor en el futuro, y seguro que les va a ir bien”, ha declarado.

El nuevo centrocampista del Tenerife no teme por la presión que se pueda encontrar en su nuevo destino, ya que a su juicio “en todo trabajo debe haber una exigencia y no me asusto; al revés, eso es bueno, porque saca lo mejor de cada uno”. Además, en otro de sus primeros mensajes como blanquiazul ha recalcado que deben plantearse “objetivos a corto plazo” y “con humildad”.

Diarra tiene muchas ganas de conocer “cuanto antes” a su nueva afición, a la que asegura que verán “a una persona súper trabajadora, en algún partido puede que no esté acertado, pero por mi parte siempre estará la entrega y darlo todo por la camiseta”.