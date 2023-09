Sergio Batista, presidente de la UDG Tenerife: “Tras la llegada de Rubiales a la RFEF, todo han sido trabas al fútbol femenino”

Las actitudes machistas de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), han generado revuelo no solo en el fútbol femenino, sino en la sociedad. A pesar del clamor popular, muy pocos son los dirigentes de clubes que han condenado estos actos y se han sumado a la defensa de las jugadoras de la selección. Ha sido el caso de Sergio Batista, presidente del equipo Unión Deportiva Granadilla Tenerife (UDG), que recientemente definía a Rubiales como “el enemigo del fútbol femenino”.

A cargo del club desde 2015, Batista explica que el presidente de la RFEF no ha puesto las cosas fáciles al fútbol femenino desde su llegada al cargo. Hace hincapié en la falta de financiación a los clubes que, incluso, se ven desamparados a la hora de viajar y tienen que sufragar el coste con mucho esfuerzo.

Asimismo, el presidente de la UDG manifiesta que es una pena que estos actos hayan manchado el mundial femenino y que, siendo un hito tan importante en la historia del deporte, no se esté hablando sobre ello.

Las declaraciones de Batista se dan tras el silencio del presidente territorial de la RFEF, Alejandro Morales Mansito, quien aplaudió la intervención de Rubiales y no se ha manifestado al respecto. Por su parte, el presidente de Las Palmas, José Juan Arencibia, sí anunció su dimisión como vocal en señal de rechazo. Además, la jugadora de la UDG María José Pérez aseguró en un comunicado que no iba a colaborar con la federación hasta que desaparezcan las personas que restan futuro y respeto al deporte.

La UGD se encuentra entre los 16 clubes que forman parte de la Liga F y es el único equipo de fútbol femenino de primera división de Canarias, todo un ejemplo y referente en las Islas que conquista el terreno de juego desde 2015.

Hace unos días en una entrevista definió a Rubiales como “enemigo para el fútbol femenino”. ¿Por qué lo describe así?

Porque tras su llegada a RFEF entendemos que todo han sido trabas y pegas para evitar el crecimiento del mismo, en concreto respecto a las sanciones. Hace tres años, las tarjetas amarillas eran penalizadas con cuatro euros y él las subió a 80. Las rojas eran nueve euros y ahora 350 euros de sanción para el club y 600 para la propia jugadora. En total 950 euros. Esto es inasumible y el argumento que da es que las jugadoras no quieren ser profesionales. “¿No quieren ser iguales? Pues que paguen lo mismo que los hombres, que son profesionales en primera división” (dijo Rubiales).

nNo podemos estar contentos por mucho que se diga que la RFEF apuesta y protege al fútbol femenino

Creo que ese argumento no se sostiene para nada. También sucede con la inscripción de una jugadora profesional, que eran 500 y ahora ha subido a 1.500. Como eso, infinidad de trabas y problemas. Entonces, no podemos estar contentos por mucho que se diga que la RFEF apuesta y protege al fútbol femenino, cuando la percepción de los clubes y de las jugadoras es todo lo contrario. Los derechos audiovisuales de los clubes también ha sido una lucha. Ahora se han puesto de perfil en esta reclamación y le ha concedido al RFEF el 20% de los ingresos. Con lo cual, si el año pasado ingresábamos poco, este año ingresamos bastante menos porque la RFEF nos quita el 20% y, sin embargo, nos quieren aumentar las obligaciones, como son las inscripciones de jugadores, mantener las tarjetas, el arbitraje y demás. Y, a mayor inri, nos encontramos que se está negociando un convenio colectivo. Se vende o se intenta transmitir que el fútbol femenino le entra mucho dinero y la realidad es que al fútbol femenino le entra dinero exclusivamente o en gran parte por el esfuerzo y el sacrificio de los clubes.

La conducta de Rubiales, hablando del fútbol femenino, ha sido acoso y derribo desde el minuto uno

Entonces, ¿este acto que cometió Rubiales se puede decir que es la punta del iceberg?

La gente ha focalizado la conducta de Rubiales en los hechos acontecidos en el palco y en el terreno de juego con el beso a Jennifer Hermoso, pero como se ha demostrado a lo largo de esta semana, no es solamente la punta del iceberg. La conducta no ha sido la más recomendable ni deseable y, en concreto hablando del fútbol femenino, ha sido acoso y derribo desde el minuto uno.

¿Cree que Rubiales ha aprovechado el triunfo del mundial para colocarse medallas después de todas estas trabas que usted comenta?

Él está en su papel y un mundial no se gana todos los días, pero lo triste de todo esto es que en vez de estar hablando solo y exclusivamente del logro conseguido, que no es poco, se ha ido desvirtuando y centrando en algo que la sociedad española considero que está hastiada y tiene un rechazo popular. Lo importante es darle a las jugadoras el mérito que tienen y aprovechar este momento para seguir creciendo dentro de lo que es el deporte femenino y en el fútbol femenino, pero con los pies en el suelo. La primera respuesta es un preaviso de huelga, porque todo el mundo se encandila. Se gana un mundial de fútbol femenino: motivo de satisfacción. ¿Qué nos encontramos? Foco centrado en Rubiales y su conducta.

El día a día nuestro, como equipo humilde, es muy duro. No podemos compararnos con el Real Madrid o el Barcelona

Segundo, interviene la ministra de Trabajo y lo primero que dice es que todos los clubes tienen que ser inspeccionados. Nos manda a todos una inspección de trabajo hablando de que hay diferencia salarial. Vamos a ver, tenemos en cuenta dos palabras: la ponderación y, sobre todo, la proporcionalidad. Si nosotros generamos 1.000 euros, pagaremos en función de 1.000. Si nosotros recibimos 1.000 y el fútbol masculino 100.000, no pueden equiparar las obligaciones cuando los ingresos que se les da al fútbol femenino se multiplican por cien. Es un tema muy sensible. Tanto genera o tanto recibo, creamos obligaciones, pero no me inventes obligaciones y todavía me recortes más los ingresos, que es lo que está sucediendo ahora mismo. Nosotros, como club modesto e independiente, nos va a ir mucho peor que como estábamos, porque la gente se encandila con el fútbol femenino con un estadio lleno, pero eso es un partido puntual. El día a día nuestro, como equipo humilde, es muy duro. No podemos compararnos con el Real Madrid o el Barcelona.

¿Cómo cree que se pueden equiparar las condiciones y la visibilidad del fútbol femenino al masculino?

La visibilidad se está alcanzando. El mundial ha sido fantástico, los medios de comunicación se mueven, pero si ahora que podríamos estar celebrando el mundial y aprovechando el impacto y el tirón de ese título lo primero que nos encontramos con un preaviso de huelga para las dos primeras jornadas, ¿qué patrocinador que tiene interés en colaborar y sumarse al proyecto del fútbol femenino entra cuando esto es un semillero de conflictos? Lo lógico es que se retraiga un poco. El año pasado, según unas informaciones, se perdieron cuatro millones de un patrocinador que estaba prácticamente firmado al provocarse la huelga arbitral que, por cierto, todos sabemos quién la abanderó y promovió. Tuvimos que recurrir a otro perdiendo una cantidad importante de dinero. Este año, que estamos en las mismas conversaciones, pasa lo mismo. Parece que hay una mano oscura que quiere que esto no camine y la excusa es: “No se sostiene que las jugadoras cobren más y que tengan más derechos”. Encantados de que las jugadoras cobren más, encantados de que las jugadoras tengan más derechos, pero no nos pongan todas las obligaciones a nosotros. Doten de recursos para poder atender esas obligaciones, eso es lo fundamental. Si no hay proporcionalidad, esto es un disparate y se convierte en una burbuja que va a saltar por los aires.

¿Esas trabas que menciona han podido denunciarlas o presentar alguna queja al respecto en estos años?

Lo hemos dicho a nivel individual, lo hemos dicho en prensa, por escrito, en colectivo, a través de la liga, pero el caso es omiso. Va más lejos. Hablo del fútbol femenino en general. Tenemos tres equipos y a ninguno de los tres nos pagan el transporte, mientras que a todos los equipos canarios sí. Nosotros competimos en segunda y tercera y no nos pagan porque dicen que el segundo equipo y el tercero dependen de un club profesional y eso es un grave comparativo. Eso es adulterar la competición y ya entiendo que lo hacen por venganza. Voy más lejos. El calendario de tercera división salió el día 10 y pasamos este viernes a la competición. Lo único que se le pidió encarecidamente era que el equipo de segunda y tercera que juegan en un mismo campo que es municipal, prestado, en el cual participan el resto de equipos del municipio no coincidieran. Pues después de todo eso, parece que nos han puesto todos los partidos dentro y fuera. Por ejemplo, este fin de semana el primer equipo viaja a Sevilla, el segundo viaja a Cáceres y el tercero a Las Palmas. Tenemos que sacar 80 billetes y no podemos ver ningún partido de nuestros equipos en nuestra provincia. Al domingo siguiente, los tres en casa. Eso se corrige cambiando un simple número y ver quiénes juegan en casa en la primera jornada del 1 al 8. No se preocupan lo más mínimo. No quiero pensar que lo hagan intencionadamente, pero no lo pueden hacer peor.

¿Lo de Rubiales es una excepción o es la norma en el fútbol femenino?

Yo creo que es todo lo contrario. Por eso ha sido criticado y cuestionado por todos los clubes. En este sentido, ha habido una unanimidad en la reprobación se que le ha hecho. El fútbol femenino lleva funcionando, en nuestro caso diez años, pero otros equipos 20, y eso ha sido trabajo exclusivo del club y la gran mayoría de dirigentes que han sido hombres, aunque hay muchas mujeres y cada vez se incorporan más. Te puedo asegurar que nos hemos partido la cara para sacar a las chicas adelante y para que el fútbol femenino avance.

¿No cree que sería un verdadero avance que las mujeres ocuparan cargos, como la presidencia de clubes o que fuesen entrenadoras, a una escala mayor y con más visibilidad?

Totalmente de acuerdo, pero para ser entrenador hay que sacar un título y para ser presidenta del club tendrán que, primero estar preparadas y, segundo, querer ser y estar preparadas. Por supuesto que las hay, me imagino que cada día habrá más y en un periodo de tiempo más corto que largo la paridad existirá, incluso será hasta lógico que existan más mujeres en el deporte femenino que hombres. Eso lo veo bien y normal y es a donde lleva todo esto, pero los pasos hay que darlos de uno en uno. La situación ahora es la que es y lo que ha costado llegar hasta aquí es con el esfuerzo de muchos hombres y mujeres y ahora no podemos perder el norte y estas contrareivindicaciones lógicas y justas, pero que todo lleva un proceso.

Creo que los valores del club están más que acreditados y, en este caso, es una apuesta total por la igualdad

Dio una entrevista hace dos años en la que decía que quería la igualdad entre hombres y mujeres, pero que no se consideraba feminista. ¿No cree que, habiendo dado un paso adelante como no han hecho muchos compañeros suyos, significa romper una lanza a favor del feminismo?

Creo que los valores del club están más que acreditados y, en este caso, es una apuesta total por la igualdad, por la mujer y por el fútbol femenino.

¿Cómo ve el futuro del fútbol femenino en Canarias?

El fútbol femenino en Canarias tiene un auge impresionante. De hecho, el número de clubes aumenta, la competitividad aumenta, el número de licencias aumenta y ahí hemos tenido mucho que ver nosotros, porque desde que irrumpimos en primera división, hemos sido la imagen del fútbol femenino en Canarias y muchas niñas ven a las jugadoras como sus referentes. En todas las islas hay muy buenas jugadoras. Se está incrementando muchísimo el número de licencias, pero todavía queda mucho camino por recorrer.

¿Qué le diría a una niña que quiere iniciarse en el fútbol?

Que pierda los miedos, que sea valiente. Que los sueños si cree en ellos, se cumplen. No tiene si no que ver la cantidad de jugadoras de Canarias que hacen lo que veían como imposible: jugar en primera división. Lo están haciendo con nosotros y con nuestros equipos y solo es cuestión de tiempo. Ser constante, creer en lo que hace y disfrutar de lo que hace. El consejo que les doy es que no se olviden de los estudios, que el fútbol está muy bien, pero también tienen que preocuparse en función de la edad de los estudios que es lo que, al fin y al cabo, les va a deparar el futuro.