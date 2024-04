Un total de 37 il·lustracions sobre Gaza acompanyen la Fira del Llibre de València per a denunciar “l’ocupació i el genocidi”

La Fira del Llibre ha arrancat a València la 59a edició amb la representació de 37 imatges en forma tòtem sota el lema ‘Quan Gaza clama’ com a denúncia social contra el “genocidi i l’apartheid que està duent a terme l’Estat d’Israel contra el poble palestí”. Aquesta mostra expositiva, feta per l’Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana (APIV), traça la ruta de cada expositor i els espais per a conferències als Jardins de Vivers.

La polèmica no ha estat exempta en aquesta mostra de suport a Palestina. La Vicepresidència primera i Conselleria de Cultura i Esport, dirigida per Vicente Barrera, de Vox, va exigir la retirada del logo de la Generalitat de l’exposició, ja que no hi van destinar cap mena d’ajuda econòmica ni patrocioni i, per tant, el seu ús infringia la normativa.

Des d’APIV afirmen que el logotip no s’hi va usar en cap moment, tal com es pot comprovar en el cartell de la mostra, en els tòtems i en la seua pàgina web i xarxes socials: “Ens vam assabentar de les declaracions per una roda de premsa que van fer. No ens van informar personalment. Volem deixar clar que cap tòtem apareix amb logo i que la despesa va córrer a compte dels socis de l’associació. Des de la conselleria van estar molt interessats a saber qui ens havia sufragat i d’on venien els fons”.

David Honrubia, soci d’APIV i membre de la junta directiva, assegura que tots els socis paguen una quota i que una part es va destinar a aquesta causa. “Soc conscient que rebem subvencions de diferents institucions públiques, però en aquesta en concret no vam obtindre res. Abans d’inaugurar-la, es van assabentar de la temàtica i la primera cosa que van fer va ser desentendre’s i exigir-nos que el logo no hi figurara”, subratlla.

Afig que seria essencial que les institucions hi donaren suport, “però si es volen mantindre al marge, que no ho facen d’aquesta manera que complica l’objectiu”. “Està clar que en la web de l’associació apareix la identificació de la conselleria, perquè ens subvenciona altres projectes”, destaca.

El rerefons dels elements visuals

Honrubia explica que, quan es va anunciar la proposta, no va dubtar a participar-hi. “Tinc la sensació que estem molt insensibilitzats amb la guerra, i això em va motivar encara més a formar part de la mostra”, subratlla.

Va tardar solament quatre dies a tindre el dibuix que romandrà en Vivers durant deu dies. Va haver de visualitzar imatges reals per a acabar trobant la definitiva: “Després d’uns quants intents, em vaig veure amb la necessitat de parlar sobre la infantesa. Al principi el que dibuixava eren coses escabroses, però tenia la sensació que eren coses que ja estaven més que dites”.

La simbologia de la imatge, juntament amb els colors triats, genera una mena de paradoxa davant els ulls de qui l’albira: “La intenció és que la persona que es pare davant de la meua il·lustració tinga sensacions encontrades: no hi ha una altra manera més humana d’abordar la mort i la tristor que representar-ho a través d’un animal. És un contrast de colors vius amb la simbologia d’un xiquet traient d’un toll un gat rosa. Aquesta infància hauria d’estar embolcallada en tots aquests colors i imaginant i sent feliç, i no afonada en el desastre”.