La primera acampada por Gaza en España culmina su segunda semana: “Seguiremos hasta que nos escuchen”

Doce días cumple la primera acampada universitaria por Gaza, la de la Facultad de Filosofía de la Universitat de València (UV). Fue a finales del pasado mes de abril –al tiempo que en Estados Unidos también se concentraban los estudiantes– cuando miembros de BDS (Boicot, Desinversión y Solidaridad) País Valencià, Estudiants per Palestina y UV Combativa convocaban esta acción de protesta para exigir que no se firmen acuerdos con entidades israelíes –y que se revoquen aquellos que están en vigor– a raíz de la invasión de Palestina por parte de Israel tras el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023. Las acampadas han ido extendiéndose luego por otras universidades del país.

Desde entonces hay instaladas en el pequeño parque interior del recinto de la Facultad de Filosofía una treintena de tiendas de campaña por las que pasan entre unas 40 y 100 personas cada día: “La respuesta ha sido muy esperanzadora, cada día se acerca gente nueva a interesarse por nuestra protesta, a preguntarnos, a darnos las gracias, a traernos comida e incluso personas de origen palestino que han venido a darnos las gracias”, explica uno de los portavoces de la acampada.

El perfil de los participantes es muy diverso, si bien la mayoría son estudiantes: “También tenemos aquí a gente que ya ha acabado la carrera e incluso algún profesor”, apuntan.

Su objetivo, que se les escuche; sus lemas, “No es conflicto, es colonialismo”, “Cançons i purpurina no poden amagar el genocidi a Palestina', 'No més silenci, no més complicitat' (dirigido a la Unión Europea o al Gobierno de España) o el ya clásico 'Free Palestine'. Así mismo, se alegran de que la iniciativa que ellos comenzaron hace apenas dos semanas se haya extendido a otros campus universitarios en otras partes de España, y anuncian que no tienen previsto desistir en sus reivindicaciones: ”Vamos a estar aquí de manera indefinida hasta que de verdad se nos escuche y se deje de colaborar con Israel. No aceptaremos que se financie un genocidio en nuestro nombre“.

Reclaman que la rectora de la Universitat de València acuda a hablar con ellos

Los participantes en la acampada valenciana critican la actitud de la rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre. “No ha querido venir a vernos y nos ha amenazado con enviarnos a la Policía y con denunciarnos por delito de odio a tres compañeros, cuando nosotros no vamos contra nadie por ser hebreo, sino que criticamos a quienes apoyan el genocidio israelí en Palestina”.

Al respecto de Mestre, lamentan que no sea capaz de acercarse a la Acampada a participar en una de sus asambleas, “el único contacto que ha habido ha sido a través de una persona de su equipo que contactó con una persona que está acampada aquí, un profesor, para que una delegación nuestra fuera a verla a su despacho, pero eso no es lo que pretendemos; queremos que venga aquí a hablar con todos nosotros”. “Nosotros vamos a seguir negociando, vamos a seguir intentándolo; no renunciamos”, señalan.

La Universitat de València ha desmentido que se les vaya a desalojar, así como también puntualizan que “en ningún momento se ha hecho mención alguna a delitos de odio” en las conversaciones mantenidas. Así mismo, sostienen que se les ha ofrecido mantener un encuentro entre representantes de las personas acampadas y el equipo de gobierno de la UV, “pero han declinado el ofrecimiento insistiendo en que vayamos a la asamblea”. “El equipo rectoral en todo momento ha intentado mantener líneas de comunicación abiertas”, concluyen.

También denuncian la actitud “hostil” de la seguridad privada del campus universitario que, según sostienen, ha estado en diversas ocasiones en el recinto tomando fotos y grabando vídeos sin su consentimiento, “mientras cocinamos, comemos o dormimos”.

Respuesta a los rectores

La Acampada per Palestina UV también ha querdio responder a la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (Crue),que este jueves emitía un comunicado en el que se comprometían a “revisar” y, en su caso, “suspender” los acuerdos de colaboración con universidades y centros de investigación israelíes “que no hayan expresado un firme compromiso con la paz y el cumplimiento del derecho internacional humanitario”.

En su opinión, el escrito de los rectores es fruto de la presión que están ejerciendo con sus acciones, pero lo califican de “hipócrita” por hacer suya la reivindicación de las acampadas y no lo consideran una victoria, ya que aseguran que la respuesta es “tibia” y que se siguen produciendo colaboraciones con universidades e investigadores israelíes: “Pretende ser una medida disuasoria”, afirman. No obstante, sí que le dan valor al hecho de que la Conferencia de Rectores haya reconocido las acampadas de solidaridad con el pueblo palestino por medio de este comunicado: “Si en apenas unos días, unas pocas personas hemos conseguido esto, si se movilizara mucha más gente se podrían conseguir muchos más avances”.

Respecto a la Universitat de València, insisten en su exigencia de que deje de colaborar con cualquier entidad o empresa que participe “del genocidio del pueblo palestino, como es el caso del Banco Santander, que financia la instalación de placas solares en territorios ocupados por Israel”. Y lo mismo le exigen al Gobierno Español, que “debe dejar de enviar armas a Israel.