La primera acampada per Gaza a Espanya culmina la segona setmana: “Continuarem fins que ens escolten”

Dotze dies compleix l’Acampada per Palestina davant la Facultat de Filosofia de la Universitat de València (UV) des que, al final del mes d’abril passat, membres de BDS (Boicot, Desinversió i Solidaritat) País Valencià, Estudiants per Palestina i UV Combativa convocaven aquesta acció de protesta per a exigir que no se signen acords amb entitats israelianes –i que es revoquen els que estan en vigor– arran de la invasió de Palestina per part d’Israel després de l’atac de Hamàs el 7 d’octubre de 2023.

Des de llavors hi ha instal·lades en el petit parc interior del recinte de la Facultat de Filosofia una trentena de tendes de campanya per les quals passen entre unes 40 i 100 persones cada dia: “La resposta ha sigut molt esperançadora, cada dia s’hi acosta gent nova a interessar-se per la nostra protesta, a preguntar-nos, a donar-nos les gràcies, a portar-nos menjar i fins i tot persones d’origen palestí que han vingut a donar-nos les gràcies”, explica un dels portaveus de l’acampada.

El perfil dels participants és molt divers, si bé la major part són estudiants: “També tenim ací gent que ja ha acabat la carrera i fins i tot algun professor”, apunten.

El seu objectiu, que se’ls escolte; els seus lemes, “No és conflicte, és colonialisme”, “Cançons i purpurina no poden amagar el genocidi a Palestina’, ”No més silenci, no més complicitat“ (dirigit a la Unió Europea o al Govern d’Espanya) o el ja clàssic ”Free Palestine“. Així mateix, s’alegren que la iniciativa que ells van començar fa a penes dues setmanes s’haja estés a altres campus universitaris en altres indrets d’Espanya, i anuncien que no tenen previst desistir en les seues reivindicacions: ”Estarem ací de manera indefinida fins que de veritat se’ns escolte i es deixe de col·laborar amb Israel. No acceptarem que es finance un genocidi en nom nostre“.

Reclamen que la rectora de la Universitat de València acudisca a parlar amb ells

Els participants en l’acampada valenciana critiquen l’actitud de la rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre. “No ha volgut vindre a veure’ns i ens ha amenaçat d’enviar-nos a la Policia i de denunciar-nos per delicte d’odi tres companys, tot i que nosaltres no anem contra ningú per ser hebreu, sinó que critiquem els que donen suport al genocidi israelià a Palestina”.

Pel que fa a Mestre, lamenten que no siga capaç d’acostar-se a l’Acampada a participar en una de les seues assemblees, “l’únic contacte que hi ha hagut ha sigut a través d’una persona del seu equip que va contactar amb una persona que està acampada ací, un professor, perquè una delegació nostra anara a veure-la al seu despatx, però això no és el que pretenem; volem que vinga ací a parlar amb tots nosaltres”. “Nosaltres continuarem negociant, continuarem intentant-ho; no hi renunciem”, assenyalen.

La Universitat de València ha desmentit que se’ls haja de desallotjar, i també puntualitzen que “en cap moment s’ha fet cap menció a delictes d’odi” en les converses mantingudes. Així mateix, sostenen que se’ls ha oferit mantindre una trobada entre representants de les persones acampades i l’equip de govern de la UV, “però han declinat l’oferiment insistint que anem a l’assemblea”. “L’equip rectoral en tot moment ha intentat mantindre línies de comunicació obertes”, conclouen.

També denuncien l’actitud “hostil” de la seguretat privada del campus universitari que, segons sostenen, ha estat diverses vegades en el recinte fent fotos i gravant vídeos sense el seu consentiment, “mentre guisem, mengem o dormim”.

Resposta als rectors

L’Acampada per Palestina UV també ha volgut respondre a la Conferència de Rectors d’Universitats Espanyoles (CRUE), que dijous emetia un comunicat en què es comprometien a “revisar” i, si escau, “suspendre” els acords de col·laboració amb universitats i centres d’investigació israelianes “que no hagen expressat un compromís ferm amb la pau i el compliment del dret internacional humanitari”.

En la seua opinió, l’escrit dels rectors és fruit de la pressió que exerceixen amb les seues accions, però el qualifiquen d’“hipòcrita” per fer seua la reivindicació de les acampades i no ho consideren una victòria, ja que asseguren que la resposta és “tèbia” i que continuen produint-se col·laboracions amb universitats i investigadors israelians: “Pretén ser una mesura dissuasiva”, afirmen. No obstant això, sí que donen valor al fet que la Conferència de Rectors haja reconegut les acampades de solidaritat amb el poble palestí per mitjà d’aquest comunicat: “Si en tot just uns dies, unes poques persones hem aconseguit això, si es mobilitzara molta més gent es podrien aconseguir molts més avanços”.

Pel que fa a la Universitat de València, insisteixen en la seua exigència que deixe de col·laborar amb qualsevol entitat o empresa que participe “del genocidi del poble palestí, com és el cas del Banc Santander, que finança la instal·lació de plaques solars en territoris ocupats per Israel”. I el mateix exigeixen al Govern espanyol, que “ha de parar d’enviar armes a Israel.