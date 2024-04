Una acampada per Palestina a la Universitat de València reclama paralitzar acords amb empreses israelianes

Membres de BDS País Valencià, Estudiants per Palestina i UV Combativa han convocat una acampada en la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació per a denunciar els convenis de la Universitat de València (UV) amb universitats israelianes, així com reivindicar la necessitat d’impulsar acords amb institucions acadèmiques palestines.

Des de la junta que han organitzat, els participants en l’acampada asseguren que la vaga no té data de finalització. En la protesta, participen més de 60 persones que van acudir a l’assemblea celebrada durant el matí de dilluns, entre les quals també hi ha professorat involucrat.

“Reivindiquem la fi de totes les relacions que mantenen la UV i la resta de les institucions universitàries amb diferents institucions i empreses d’Israel que d’alguna manera donen suport al règim sionista i d’apartheid”, assenyala Esther Monge Hernández, membre de BDS Palestina i Estudiants per Palestina.

Seguint en aquesta línia, una altra sèrie de reclamacions que sol·liciten a l’Estat espanyol són el cessament de la compravenda d’armes amb Israel, que se sume a la iniciativa sud-africana que es va presentar davant el Tribunal Internacional de Justícia contra els atacs a la Franja de Gaza, que es recupere la jurisdicció universal per a denunciar els delictes de genocidi i “que es pose fi a la criminalització del poble palestí, derogant la llei mordassa i la d’estrangeria”.

“Seguim les manifestacions que s’han fet en diferents països del món, com França o els Estats Units. Ací ho fem amb diferents moviments, siga sindicats generals o d’estudiants. Durant l’assemblea s’ha acordat que aquesta primera nit acamparem dins, però la nostra intenció és que en els pròxims dies ho fem fora. Convidem l’estudiantat de qualsevol carrera a participar-hi”, destaca la participant.

Sindicats com el Bloc d’Estudiants Agermanats (BEA), CCOO, CGT, CNT o l’Stepv donen suport a l’Acampada Palestina UV, lema amb què s’identificaran en les seues xarxes socials per a difondre les seues peticions a les institucions públiques.

La 1ª assemblea de la #AcampadaPalestinaUV en la Universitat de València en suport del poble palestí, contra el genocidi i pel Boicot, Desinversions i Sancions (BDS) a Israel decideix acampar des d'aquesta mateixa nit❗✊🏼🇵🇸 pic.twitter.com/l5K3Zteexp — #BDS País Valencià (@BDSPaisValencia) April 29, 2024

Encara que els organitzadors van indicar en un comunicat que la degana de la facultat, Elena Cantarino, havia donat el seu consentiment per a fer aquesta manifestació, la mateixa degana va explicar a aquest diari que en cap moment ha donat permís, que s’ha limitat a tindre constància que se celebraria. A més, la degana va assenyalar que la policia no pot intervindre en un acte lícit i que el personal de seguretat del recinte estarà pendent perquè estiga tot en ordre i vigilant la integritat de les persones.