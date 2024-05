La Tomatina de Bunyol renova la seua imatge per a una edició que busca una major participació

El Pati dels Scala de la Diputació de València ha acollit este divendres la presentació de la nova imatge de la Tomatina de Buñol per a la 77a edició que tindrà lloc el 28 d'agost en el centre de la localitat.

En un acte que ha comptat amb la presència del president de la corporació provincial, Vicent Mompó, l'alcaldessa de Buñol, Virgínia Sanz, i el regidor de Festes del municipi, Sergio Galarza, s'ha donat a conéixer la imatge de 2024, que continua basant-se en la mascota Tico com a eix central, però incloent un toc d'innovació, aconseguint capturar l'essència d'esta celebració històrica, mitjançant la fusió de tradició i modernitat, en el qual la tomaca i el nom de la tomatina són els protagonistes. “La idea naix del moment en el qual les tomaques es trenquen en xocar contra la paret o contra les persones. Volíem una imatge renovada incloent els elements que són el fil conductor de tota la festa”, ha explicat Sergio Galarza.

L'alcaldessa de Buñol, Virgínia Sanz, ha informat que per a l'edició de 2024 l'objectiu de l'ajuntament “és augmentar la participació i la venda d'entrades dins de l'aforament estipulat, garantint la seguretat de tots els participants i mantenint la quantitat de disposar de 120.000 quilos de tomaques, repartits en 6 camions”.

La regidora ha anunciat, a més, una novetat per a la 77a Tomatina de Bunyol, i és la possibilitat d'accedir als camions. “Fins ara era una cosa pràcticament inaccessible per al públic. Però enguany s'oferirà la possibilitat de pujar als camions pagant una entrada”, ha informat Virginia Sanz.

Per part seua, el president de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha subratllat la importància de La Tomatina per a la província, “una festa que traspassa davanteres, que ens fa sentir orgullosos de sentir-nos valencians i treballarem per a promocionar-la als pobles de la comunitat valenciana”. El cap del govern provincial també ha destcado que “enguany, a través de València Turisme, divulgarem la Tomatina per tots els racons de la província. Perquè la gent dels nostres pobles també mereix conéixer i disfrutar d'esta festa.

Com a anècdota, Mompó també s'ha va comprometre a assistir enguany com a participant per a gaudir en primera persona i des de dins de la festa més divertida d'España. “Sempre he defensat que la millor manera de conéixer el nostre és visitant-ho, anant a veure-ho i participant.