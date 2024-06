Les obres d'adequació i millora de l'accés del Castell de Peníscola encarren la seua recta final

La Diputació Provincial de Castelló encara la recta final de les obres d'adequació i millora dels espais de la zona d'accés al Castell de Peníscola, així com altres obres complementàries de restauració, conservació i manteniment en diversos punts del castell.

La presidenta de la institució provincial, Marta Barrachina, ha visitat en el matí d'este divendres els treballs que s'estan realitzant i que posaran el fermall final al Pla de Dinamització Turística de la fortalesa. Un pla que va ser aprovat per la Diputació de Castelló, el Ministeri de Cultura i la Generalitat Valenciana l'any 2014.

Concretament, les actuacions que s'estan realitzant ara formen part de la tercera fase de les obres previstes en el Pla, sent este el quint projecte de restauració escomés en el conjunt. El pressupost de les obres ascendix a 140.520 euros (IVA inclòs).

En este Pla s'han anat desenvolupant diverses intervencions de restauració, investigació i equipament expositiu dels espais gestionats per la Diputació amb la finalitat de restaurar i posar en valor el monument amb un programa a desenvolupar en tres fases. “Unes obres amb les quals posem en valor el ric patrimoni cultural i històric del Castell de Peníscola, tot un emblema, i que convertix a Peníscola i al conjunt de la província de Castelló en un reclam turístic de primer nivell”, ha subratllat la presidenta, Marta Barrachina.

Des que va començar el desenvolupament del Pla, s'han realitzat diferents intervencions, amb una inversió de quasi 5 milions d'euros, i que ha permés posar en valor el Castell de Peníscola i les seues fortificacions, creant un centre d'interpretació innovador sobre el mateix Castillo i la seua història amb un protagonista excepcional, el Papa Lluna.

I és que cal ressaltar que el Papa Lluna va ser qui a principis del segle XV va transformar el Castell a palau pontifici i va situar a Peníscola en el panorama universal. “Per això des de la Diputació s'ha buscat potenciar, i continuarem fent-ho, esta fortalesa única a la nostra província”, ha indicat la presidenta provincial.

Destacar que en el 2023 el Castell de Peníscola va registrar 327.677 visites, “una xifra que demostra tant l'excel·lència del conjunt monumental com el seu important paper com a destinació turística tant a nivell nacional com internacional”, ha expressat Marta Barrachina. Les xifres reflectixen la notable capacitat d'atracció del Castell de Peníscola, recolzada per una variada programació cultural anual.

Pel que fa a està ultima fase d'obres que va començar el mes de febrer passat, durant este temps s'està actuant en la zona d'accés al castell per a renovar els primers trams d'escala que van ser realitzats en el quart final del segle XX. L'objectiu és millorar l'accessibilitat i evitar possibles accidents pel desgast i les variacions de pendent. Sobre aquest tema, s'han refet els dos primers trams de l'escala amb la mateixa tècnica constructiva que l'escala anterior a base de cudols i pedra, però ajustant les grandàries d'esglaons a la normativa per a evitar caigudes. També s'ha reforçat la il·luminació d'esta part de l'escala. En esta zona s'inclou l'adequació del buit de la finestra de la taquilla realitzat en el segle XX i la restauració de les fusteries.

També s'inclou la reparació del paviment del vestíbul, eliminant els apedaçaments de rases d'instal·lacions del segle XX i els morters en mal estat. Així mateix, s'estan desenvolupant treballs de manteniment i conservació en diversos paraments del castell. S'han recuperat dos buits espitlleres medievals a les torres d'accés al castell, que estaven encegades, i s'han restaurat els murs de les torres que donen a la zona d'accés. La intervenció també inclou alguns treballs en cobertes i serralleria.

Després de la finalització d'estes obres només quedarà pendent completar l'equipament del Parc d'Artilleria com a part de la tercera fase del Pla de Dinamització Turístic Cultural del Castell de Peníscola.