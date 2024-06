Koldo García planta per segona vegada a la comissió d'investigació del Parlament i PP i Vox renunciaran a la seva compareixença

El que va ser assessor de l'exministre de Transports José Luis Ábalos, Koldo García, ha plantat per segona vegada al Parlament i no s'ha presentat aquest dilluns a la seva compareixença, prevista per a les 10.00 hores, a la comissió que investiga la compra de mascaretes a l'empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas.

És la segona vegada que Koldo García no acudeix a la Cambra autonòmica a comparèixer a la comissió de les mascaretes després que el 24 de maig passat tampoc es presentés.

Davant d'aquesta circumstància, i en previsió que el que fos CEO de Globalia, Javier Hidalgo, tampoc no acudeixi a la seva compareixença, prevista per a les 10.30, PP i Vox ja van anunciar que renunciaran a la compareixença d'aquestes dues persones.

Aquest dilluns, darrera jornada de compareixences, també estan citats el vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Antoni Costa, i el director general de l'Ib-Salut, Javier Ureña, entre d'altres. També han de comparèixer Israel Pilar Ortiz i la cap de contractació de l'Ib-Salut, Laura Monserrat Calbó.

Un cop finalitzades les compareixences, els grups presentaran les seves conclusions, que seran debatudes en una nova sessió de la comissió i que també hauran de passar pel ple.