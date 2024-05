Armengol nega una reunió amb Koldo García i acusa el PP de deixar caducar l'expedient de reclamació a la trama

La presidenta del Congrés i expresidenta del Govern, Francina Armengol, ha comparegut aquest divendres a la comissió d'investigació del Parlament per la compra de mascaretes a l'empresa Soluciones de Gestión, la principal companyia de la trama Koldo. Va ser durant la legislatura d'Armengol quan l'Executiu autonòmic va adquirir 1,5 milions de mascaretes a Soluciones de Gestión per un import de 3,7 milions d'euros.

A preguntes de la diputada del PP Marga Durán, moment en què s'han viscut els instants més intensos de l'interrogatori, l'exlíder de l'Executiu autonòmic ha acusat l'actual presidenta, Marga Prohens (PP), d'activar “la màquina del fang” en la seva recent compareixença al Congrés quan “va insinuar” que Armengol s'havia reunit amb Koldo García al Consolat de Mar, seu del Govern, durant una visita de l'exministre José Luis Ábalos el març del 2021.

La presidenta del Congrés, però, ha aclarit que aquella visita va tenir lloc un any després de la compra de les mascaretes i ha negat que es reunís amb l'assessor. “Ábalos i Koldo diuen que tenen un munt de mails i whatsapp parlant de mascaretes. Vostè tem que surti qualsevol missatge o correu parlant de mascaretes?”, ha preguntat Durán. “No tinc por de res”, ha respost Armengol.

Per a Armengol, “ha quedat clar per part dels polítics i els tècnics que els mateixos partits han proposat com a compareixents que la compra va estar ben feta”. “Els que un dia hauran de demanar perdó són vostès”, ha dit Armengol dirigint-se al PP i acusant els populars de deixar caducar l'expedient de reclamació que va iniciar l'Executiu socialista contra l'empresa.

El PP va deixar caducar l'expedient

Marga Durán ha defensat que l'expedient no ha caducat, en contra del criteri del jutge de l'Audiència Nacional, Ismael Moreno, de la jurisprudència del Tribunal Suprem i d'un document de l'actual IB-Salut dirigit pel PP d'agost del 2023 en què s'establia que el termini de caducitat era de tres mesos. Segons els populars, aquest document és “erroni” i el termini, en realitat, és de vuit mesos, però ho fan basant-se en un informe elaborat a posteriori per una funcionària, quan l'expedient ja estaria caducat.

És a dir, el Govern balear del PP reconeix que “per error” va indicar a l'agost del 2023 a l'empresa de la trama Koldo que el termini per reclamar el sobrecost de les mascaretes era de tres mesos i, l'any següent, ja el març del 2024, quan l'escàndol de la trama Koldo havia sortit a la llum, quan José Luis Ábalos ja havia dimitit, quan Francina Armengol estava al punt de mira, quan el PP havia defensat a capa i espasa que el procediment no havia caducat i quan el jutge havia afirmat que sí que ho havia fet, l'Executiu al·lega que en realitat és un termini de vuit mesos.

“Els qui han enganyat i han fabricat un 'bulo' són vostès. A mi no em digui que he mentit”, ha dit Armengol a Durán. Aquesta, per part seva, ha assegurat que li sembla “greu” que Armengol digui que l'expedient ha caducat per culpa del PP. “No ha caducat. La sentència del Tribunal Suprem és de mitjans de gener. A més, el Consell Consultiu de les Illes Balears, per unanimitat, ha dit que aquesta sentència del Suprem no afecta gens aquesta reclamació”, ha comentat Durán.

“Per què el seu Govern mai no va reclamar?”, ha preguntat Durán a l'expresidenta, tot i que va ser durant la legislatura d'Armengol quan es va elaborar el primer document d'advertència a l'empresa -signat el març del 2023 per l'anterior gerent de l'IB-Salut, Manuel Palomino- i quan es va iniciar, in extremis, el 6 de juliol de 2023, hores abans que Marga Prohens fos investida presidenta, l'expedient de reclamació. L'agost del mateix any, l'Executiu del PP va continuar l'expedient. “I ho van assumir íntegrament”, ha postil·lat Armengol.

Ha estat el mateix Govern del PP qui va presentar documents que acrediten que no van contestar l'empresa en temps i forma. La documentació que va atorgar el Govern actual als grups parlamentaris en el marc de la comissió d'investigació demostra que van passar més de tres mesos des que l'empresa va presentar-hi al·legacions i l'Executiu del PP hi va contactar. L'empresa va registrar al·legacions el 6 de novembre, i es va oposar a la resolució del contracte, després que el 17 d'octubre se li concedís el tràmit d'audiència per presentar-les en un termini de deu dies, i que posteriorment va ser ampliat. No va ser fins al 28 de febrer del 2024 -la data límit de caducitat era el 18 de gener del 2024, segons Moreno- quan l'Executiu va tornar a contactar amb la companyia.

“Van esperar molt de temps per notificar a l'empresa l'informe d'agost de 2023. Esperaren fins al 17 d'octubre [d'aquell mateix any]. Un cop es notifica, els doneu un termini d'al·legacions, i l'empresa al·lega en temps i forma. I el Govern actual no contesta. Això sí que ho trobo surrealista i estrany”, ha dit Armengol. El seu Executiu va trigar gairebé tres anys a reclamar els diners de les mascaretes, ja que sabia des del 2020 que no eren FFP2, les que havia contractat. Tot i això, tant aquesta reclamació com la possible caducitat de la mateixa han quedat sense efecte perquè el PP ha desestimat aquest procediment i ha decidit iniciar una nova reclamació per l'import íntegre del contracte de les mascaretes.

“Em fa mal que estiguin usant la comissió electoralment”

En la compareixença, l'expresidenta balear ha acusat el PP i Vox d'utilitzar la comissió d'investigació a la Cambra autonòmica per obtenir rèdit electoral i de tenir unes conclusions acordades i llestes per ser debatudes dos dies abans de les eleccions al Parlament Europeu del 9 de juny. “Em fa mal que s'estigui fent servir una comissió que hauria de servir per millorar procediments en el futur per destruir l'adversari amb conclusions predeterminades que es puguin debatre dos dies abans d'unes eleccions”, ha afirmat.

En aquest sentit, s'ha mostrat disposada a comparèixer les vegades que sigui necessari i a les institucions en què sigui citada per poder explicar que “tot és una mentida i una manera de fer política que s'ha de bandejar i que està fent molt de mal a la democràcia”. Armengol ha reiterat que no en sabia res ni va participar en la tramitació ni en la presa de decisions en relació amb la compra d'1,5 milions de mascaretes a l'empresa Soluciones de Gestión y Apoto a Empresas, investigada per l'Audiència Nacional. “Jo no en sabia res, vaig conèixer l'expedient per primera vegada quan va arribar al Consell de Govern”, ha insistit.

Els portaveus de PP i Vox, Marga Durán i Iago Negueruela, respectivament, han creuat acusacions de construir 'bulos' i desinformació. El socialista s'ha referit a la suposada distribució de les mascaretes, al seu ús i a la reclamació. Durán, per part seva, ha insistit que l'expedient no ha caducat i, sobre això, ha assenyalat que la denúncia per prevaricació del PSIB-PSOE contra l'actual director general de l'Ib-Salut, Javier Ureña, no s'ha admès, encara que la veritat és que el jutjat de Palma s'ha inhibit a favor de la Fiscalia Europea.

Els mateixos arguments que al Congrés

“Els sonarà molt el que diré avui”, ha afegit Armengol al principi de la seva compareixença, en què ha repetit els arguments que ja va presentar a la seva declaració a la comissió del Congrés del passat 13 de maig.

D'aquesta manera, ha insistit que en aquell moment les compres es canalitzaven a través dels responsables de l'IbSalut, que la compra a Soluciones de Gestión es va guiar per criteris tècnics, que ningú va rebre ordres i que encara que va poder parlar alguna vegada amb Koldo García, mai no va ser per parlar del contracte. “No ho vaig fer ni amb ell ni amb ningú”, ha insistit.

Sobre els contactes amb Koldo García que van derivar en la compra, ha insistit que “no en té ni idea” de qui va facilitar a l'assessor de l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, el telèfon de Manuel Palomino, quan era director de Pressupostos de l'Ib-Salut.

Armengol, en la mateixa línia, s'ha referit a la posterior reclamació reiterant que es va fer en temps i forma i ha defensat que s'han desmuntat totes les acusacions. “El que no s'ha explicat és perquè aquella reclamació es va deixar caure”, ha afegit.

Construir 'bulos'

El portaveu del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, per part seva, ha aprofitat gran part del seu torn de paraula per acusar el PP i Vox d'aprofitar la comissió d'investigació per construir 'bulos' per atacar la presidenta del Congrés i el conjunt de la institució.

El socialista, a més, també ha acusat els socis d'investidura de renunciar a la compareixença de Koldo García per electoralisme i per poder debatre les conclusions abans de la jornada de reflexió de les eleccions al Parlament Europeu del 9 de juny. De fet, la presidenta de la comissió, María José Verdú, de Vox, ha hagut de cridar l'atenció a Negueruela i recordar-li que ha d'interactuar amb la persona que compareix, no amb la resta de grups.

“A què ha de venir aquí l'expresidenta del Govern? Tot ha quedat aclarit”, ha afirmat Negueruela, apuntant que després de visitar el magatzem de les mascaretes, s'ha confirmat que no es van distribuir, com va dir Vox, i que segueixen estocades. El socialista ha acusat la portaveu de Vox, Patrícia de les Heras, de mostrar fotografies falses de les mascaretes.

Responent a la portaveu de Vox a la comissió, l'expresidenta del Govern ha defensat la compra de les mascaretes per a ús civil durant la pandèmia i per comptar amb un estoc de seguretat. De les Heras se n'ha preguntat per què es va pagar preu de FFP2 quan es podia haver pagat preu de quirúrgica.

En relació amb la reclamació de l'expedient de compra per part de la Guàrdia Civil a instàncies de la Fiscalia l'estiu del 2022, Armengol ha situat aquest episodi en “la normalitat” insistint que “no sabia res” ni va ser informada d'aquell episodi.

El portaveu de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha expressat el seu convenciment que Armengol no està implicada en cap cas de corrupció i ha insistit en la necessitat que la presidenta del Govern, Marga Prohens, també hagués participat en la comissió, un fet que no ha estat possible perquè PP i Vox controlen la comissió i han protegit Prohens.