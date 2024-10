Denunciat el president del Consell de Formentera per malversació de fons

El president del Consell Insular de Formentera, Llorenç Córdoba, ha estat denunciat davant de la Fiscalia per la Comissió d'Ètica i Bon Govern de la institució insular, encarregada d'elaborar un informe sobre les actuacions de Córdoba i dels consellers de Sa Unió (una coalició local de dretes conformada pel PP i Compromís) en la crisi de governabilitat que pateix l'entitat des de ja fa un any.

Segons Ràdio Illa, Córdoba està denunciat per la comissió d'un presumpte delicte de malversació de fons. En concret, la Comissió d'Ètica i Bon Govern ha comunicat a la Fiscalia que Córdoba hauria utilitzat un dels lletrats del Consell Insular per elaborar les al·legacions amb què busca, d'una banda, recusar dos dels cinc membres d'aquesta Comissió Ètica i, per altra banda, la suspensió del procés de lliurament al ple del Consell Insular de l'informe elaborat per aquest òrgan. El document va ser aprovat per unanimitat el 2 d'octubre passat.

La Comissió d'Ètica i Bon Govern assegura que l'escrit de Córdoba, que comptava amb la seva firma personal, no va ser redactat per ell, sinó per un funcionari públic, i que ho ha descobert després d'analitzar les metadades extretes d'aquest document digital. En el seu escrit, la Comissió recorda que els lletrats insulars tenen la funció de defensar el Consell Insular com a institució, en cap cas la d'assumir la defensa jurídica de Córdoba. “Resulta sorprenent” que utilitzi els serveis d'un funcionari públic “per defensar el que són els seus interessos purament privats”, afirma la Comissió d'Ètica i Bon Govern.

Així mateix, l'òrgan considera que és “sorprenent” que l'esmentat lletrat estigui implicat en les tasques de la mateixa Comissió d'Ètica i Bon Govern, ja que exerceix com a secretari accidental, en substitució del secretari insular titular. Gràcies a això hauria obtingut accés a les actes i, fins i tot, hauria assistit a dues de les reunions, a més de participar en els debats. Per a la Comissió d'Ètica i Bon Govern, això implica una “contradicció” i hi ha un “evident conflicte d'interessos”.

El mes de març passat el ple insular va aprovar per unanimitat una proposta del PSOE amb la finalitat que la Comissió d'Ètica i Bon Govern elaborés un dictamen consultiu sobre els comportaments dels membres del llavors equip de Govern implicats en la crisi política del Consell Insular de Formentera. Forma part de l'òrgan Josep Marí (Gent per Formentera), que exerceix de president. També hi estan inclosos els vocals Javier González Granado (notari), Neus Costa (docent retirada) i Lídia Serrano (lletrada del Consell) i el secretari titular Àngel Custodio Navarro (secretari del Consell).

La institució insular sofreix una crisi de governabilitat després que Córdoba fos acusat de demanar suborns al PP i a la presidenta Marga Prohens. Mentrestant, ell assegura que és Sa Unió qui té problemes econòmics perquè necessitava diners per a pagar el lloguer del seu local en la capital de l'illa. Mentrestant, l'activitat del Consell Insular està paralitzada: Córdoba el dirigeix sol i ha assumit les competències dels polítics que han dimitit o que ell ha fet fora.

Córdoba està tranquil

Córdoba s'ha mostrat tranquil després de conèixer que ha estat objecte d'una denúncia davant de la Fiscalia per malversació. En declaracions a Europa Press, el també diputat del Parlament balear ha acusat la Comissió d'Ètica i Bon Govern d'actuar amb mala fe. El president insular ha lamentat la filtració d'un informe que s'havia de presentar al ple i que ha demanat que es paralitzés fins que es resolgués la recusació. Segons ell, és “un moviment més” de les persones que volen expulsar-lo.

Per part seva, el PSIB-PSOE de Formentera ha denunciat públicament aquest dimarts que Córdoba manté “segrestat” el Consell Insular. També ha criticat que Córdoba eviti convocar un ple -que s'havia de celebrar aquest dimarts-. Segons han dit, el president es nega a presentar l'informe de la Comissió d'Ètica, una cosa “absolutament inadmissible”.