Marga Prohens, presidenta balear del PP, defensa la seva reunió amb Sánchez davant la plantada d'Ayuso: “És una oportunitat”

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, s'ha reunit aquest divendres amb el president del Govern, Pedro Sánchez, a la ronda que està fent el líder de l'Executiu nacional amb els mandataris de les diferents comunitats autònomes. Prohens, que des de l'inici es va mostrar favorable a reunir-se amb Sánchez, ha demanat “respecte” per als presidents regionals del PP que han acceptat veure's amb ell, alhora que ha justificat la plantada d'Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrilenya considera que aquestes cites van contra els interessos d'Espanya, que Sánchez l'ha difamat i que l'Executiu central, “utilitzant tots els poders de l'Estat”, fa cinc anys que la sotmet “a una campanya de desprestigi”.

En una roda de premsa celebrada després de la trobada, Prohens ha defensat les dues postures: “Cal respectar la decisió de cada president coneixent la seva realitat particular, no només la de la seva regió, sinó també, en el cas d'Ayuso, la seva particular [en referència al fet que la parella d'Ayuso, Alberto González Amador, va confessar per escrit a la Fiscalia la seva evasió d'impostos]. Som també representants ordinaris de l'Estat als nostres territoris i per mi és una oportunitat venir aquí [a Moncloa] a exposar les demandes dels ciutadans balears. També poder dir al president del Govern els temes que rebutgem de ple, com és la independència fiscal de Catalunya. Ara bé, hem de ser capaços de posar-nos a la pell d'Ayuso. Rep una confrontació per part del Govern espanyol. Demanant respecte per a la resta de presidents que tenim situacions diferents, manifesto el meu respecte per la decisió d'Ayuso”.

Prohens, que ha presentat “l'agenda balear” a Sánchez després de reunir-se els últims dies amb representants de la societat civil de les Illes, ha demanat al líder de l'Executiu nacional que convoqui la conferència de presidents. Entre altres assumptes, per a debatre la reforma del sistema de finançament autonòmic, que “porta deu anys caducat”. La presidenta ha recordat que les Illes són “una de les tres úniques comunitats aportadores netes al sistema, la segona aportadora per càpita, només per darrere de Madrid”. També ha reiterat la seva oposició al pacte entre ERC i el PSOE per al finançament singular de Catalunya: “Trenca aquesta caixa comuna i no estic disposada al fet que paguin els ciutadans de Balears. No volem ser més que ningú, però no permetré ser menys”.

Ampliar el REB

Prohens ha recordat a Sánchez les particularitats de les Illes, com ara l'increment de la població o el factor d'insularitat. Precisament, una de les mesures pensades per pal·liar aquesta insularitat, el Règim Especial de les Illes Balears (REB), ha estat un altre dels temes de debat. “Hem de començar a negociar-ho perquè, encara que va entrar en vigor fa dos anys, té una vigència de només sis”, ha dit.

La presidenta ha reclamat la permanència del REB més enllà del 2028, “sense horitzons de finalització, amb una clàusula de revisió que no impedeixi la seva continuïtat mentre se'n negocia l'actualització”. També ha plantejat Sánchez -i diu que aquest ho veu amb bons ulls- “utilitzar el REB per aconseguir una implicació més gran del Govern d'Espanya en el procés de transformació del model econòmic balear”.

“Li he demanat l'ampliació del règim especial per a un règim especial a la innovació”, ha dit. Per exemple, amb bonificacions a l'impost de societats. “Ha acollit aquesta mesura per poder estudiar-la. Som una comunitat turística i n'estem orgullosos, però hem d'avançar cap a una transformació de la nostra economia que passa per la reindustrialització a través d'una aposta per la innovació”, ha afegit.

El problema de l'habitatge

Un altre dels temes principals ha estat l'habitatge, els preus del qual estan desbocats a les Illes. Prohens ha demanat actualitzar la indemnització per residència dels empleats públics de l'Administració General de l'Estat com policies, guàrdies civils, funcionaris de Justícia o de la Seguretat Social. “No s'ha actualitzat en 18 anys. És necessari per garantir les plantilles. Hem abordat que el Govern espanyol pugui construir habitatges per a aquests funcionaris”, ha dit.

A més, Prohens, que rebutja aplicar la limitació dels preus que estableix la Llei Estatal d'Habitatge perquè “només serviria per contraure l'oferta”, assegura que el Govern planteja la cessió de sòl públic per a habitatges a preu assequible i que comparteix amb el Govern espanyol la necessitat d'impulsar l'habitatge a preu limitat i la de modificar la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU) per “protegir els propietaris i incentivar el lloguer de llarga durada”.

Tots dos governs també han arribat a un acord sobre el transport: “Exigim nous convenis de carreteres i ferroviaris per a una mobilitat sostenible. El president m'ha manifestat la seva predisposició per iniciar una comissió tècnica per abordar tant la revisió del conveni de carreteres i la liquidació del conveni anterior com sobretot per treballar en un nou conveni ferroviari”.

En matèria migratòria, Prohens ha insistit a Sánchez que “Balears no pot acollir més menors migrants”. “No és una qüestió de solidaritat, és de capacitat. Avui dia, prop de 4.000 migrants han arribat des de començament d'any. Més de 400, menors no acompanyats. Tenim una sobreocupació del 850% del sistema d'acollida de menors als Consells Insulars. Cal abordar un canvi en la política migratòria d'Espanya i restablir relacions amb Algèria”.