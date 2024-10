Ayuso, sobre las acusaciones de Sánchez: “Mi pareja no va a la Puerta del Sol a hacer negocios, la suya sí a La Moncloa”

Isabel Díaz Ayuso ha justificado este lunes su negativa a acudir al encuentro convocado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Moncloa. Por un lado, la líder del PP de Madrid asegura que la ronda de reuniones bilaterales organizadas por el Ejecutivo central “no sirve para nada” e insiste en que si estos encuentros tuviesen algún beneficio para la Comunidad de Madrid ella “no dudaría” en acudir.

Por otro lado, Ayuso sostiene que lleva “cinco años sometida a una campaña de desprestigio al más alto nivel” y con “todos los poderes del Estado” en su contra. Tal y como ha planteado en el comunicado difundido por su equipo, en el que confirmaban que la presidenta regional no se reuniría con el presidente de Gobierno, la parlamentaria madrileña asegura que las declaraciones de Sánchez la semana pasada en el Congreso y en Bruselas son un punto de inflexión. Lamenta haber sido “difamada”.

La semana pasada, en la Cámara Baja, el presidente aseguró que la corrupción del PP va de la “a de Ayuso a la zeta de Zaplana”. Al hilo de esa interpelación, la presidenta replicó horas después en la Asamblea de Madrid que no es “la a de Ábalos a la zeta de Zapatero”, sino la “be de Berni, de Barrabés y de Begoña”. La esposa del presidente es “otra que va pa’lante”, lanzó, empleando la misma expresión informal que Miguel Ángel Rodríguez, su jefe de gabinete, usó para anunciar con una semana de adelanto la imputación del Fiscal General del Estado.

En una intervención ante los medios de comunicación, la presidenta madrileña ha confirmado que ya explicó su postura sobre los encuentros bilaterales con Sánchez en el último Comité Ejecutivo Nacional, en el que manifestó “durante diez minutos” los motivos por los que “no veía con buenos ojos” participar en la ronda de reuniones que el presidente de Gobierno ha organizado con los presidentes autonómicos en la Moncloa.

El foco de estos encuentros está puesto en la financiación autonómica tras las quejas por el concierto económico para Catalunya y con otros asuntos encima de la mesa como inmigración, infraestructuras, inversiones o el debate territorial. El resto de líderes autonómicos del PP sí que van a reunirse Sánchez, ante estas discrepancias, Ayuso asegura que “lo respeta totalmente”. Sin emabrgo, sostiene que estos encuentros “van contra los intereses de España y, por tanto, de Madrid de manera directa”.

Además, en su intervención la presidenta madrileña ha querido defender la actuación de su pareja, Alberto González Amador, defraudador fiscal confeso. “Quiero dejar muy claro otra vez que el novio de Ayuso no va a la Puerta del Sol a hacer negocios, cosa que sí hace la mujer del presidente Begoña Gómez”, ha aseverado ella misma sobre su pareja.

Defiende que González Amador “está siendo utilizado como un rehén político” y vuelva a cargar contra el secretario general del PSOE por referirse a su pareja. “El presidente del Gobierno no puede llamar delincuente a un ciudadano por ser la pareja sentimental de un adversario político y que esto le salga gratis”, añade.

Ayuso sostiene que estos ataques se dirigen a su entorno personal “porque evidentemente en las urnas no pueden” con ella. Y ha continuado: “Lo hacen con todo y, por supuesto, con mi pareja. Me han llamado asesina, genocida, loca, ida, corrupta... Llevo cinco años y no lo hace uno cualquiera, lo hace el presidente del Gobierno, 22 ministros y todos los altos cargos socialistas que se han obligado a hacer lo mismo de igual en el rincón de España en el que se encuentren”.