Ayuso anuncia que no se reunirá con Sánchez: “El deterioro institucional no puede pasarse por alto”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no se reunirá con Pedro Sánchez en la Moncloa. Su gabinete acaba de anunciar esta decisión. “El deterioro institucional al que se está sometiendo a España no puede pasarse por alto”, asegura el equipo de la política del PP en un comunicado, después de que el presidente de Gobierno convocase a Ayuso este viernes 25 de octubre. Un encuentro enmarcado en una ronda de reuniones bilaterales con los presidentes autonómicos con el foco puesto en la financiación autonómica tras las quejas por el concierto económico para Catalunya y con otros asuntos encima de la mesa como inmigración, infraestructuras, inversiones o el debate territorial.

Ayuso justifica su negativa asegurando que este encuentro “se celebra en el marco de una ronda de reuniones posteriores a la negociación de la ruptura de la Hacienda común de todos los españoles con los socios independentistas del Gobierno. Un pacto que va a ser letal para el Estado de Derecho, la unidad de España y la solidaridad entre regiones”.

“Por tanto, no puede darse por válida esta decisión a hechos consumados que nunca se ha consultado ni con los presidentes autonómicos ni con el pueblo español en programa electoral alguno. No se puede normalizar lo que no lo es”, asegura el Gobierno madrileño en un comunicado emitido este lunes donde se recogen los motivos por los que Ayuso ha declinado asistir esta cita. Y añaden: “Desde las pasadas Elecciones Generales se están tomando una serie de decisiones destructivas cuyos efectos negativos tardarán mucho en revertirse”.

Por otro lado, desde la sede el Ejecutivo madrileño aseguran que “menos de 24 horas antes de la convocatoria de La Moncloa, el presidente del Gobierno difamó a la presidenta en viaje oficial a Bruselas, con unas gravísimas acusaciones que iban en la misma línea que su intervención, el día anterior, en el Congreso de los Diputados”.

“Los ministros han recibido la orden de repetirlas durante las últimas horas, en una campaña inaceptable e impropia de un Gobierno contra una administración inferior. Esta situación tampoco se había vivido nunca”, indican. El equipo de la presidenta insiste en asegurar que “el deterioro institucional al que se está sometiendo a España no puede pasarse por alto”.

Teniendo en cuenta los motivos expuestos desde la sede del Gobierno madrileño, Ayuso ha optado por no cancelar su agenda y continuar con el evento que desde hace semanas tenía convocado el viernes en Porriño, Galicia, con varias instituciones más.