Marga Prohens, presidenta balear del PP, defiende su reunión con Sánchez frente al plantón de Ayuso: “Es una oportunidad”

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, se ha reunido este viernes con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la ronda que está haciendo el líder del Ejecutivo nacional con los mandatarios de las diferentes comunidades autónomas. Prohens, que desde el inicio se mostró favorable a reunirse con Sánchez, ha pedido “respeto” para los presidentes regionales del PP que han aceptado verse con él, a la vez que ha justificado el plantón de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrileña considera que esas citas van “contra los intereses de España”, que Sánchez le ha difamado y que el Ejecutivo central, “utilizando todos los poderes del Estado”, lleva cinco años sometiéndola “a una campaña de desprestigio”.

En una rueda de prensa celebrada tras el encuentro, Prohens ha defendido ambas posturas: “Hay que respetar la decisión de cada presidente conociendo su realidad particular, no solo la de su región, sino también, en el caso de Ayuso, la suya particular [en referencia a que la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, confesó por escrito a la Fiscalía su evasión de impuestos]. Somos también representes ordinarios del Estado en nuestros territorios y para mí es una oportunidad venir aquí [a Moncloa] a exponer las demandas de los ciudadanos baleares. También poder decir al presidente del Gobierno los temas que rechazamos de plano, como es la independencia fiscal de Catalunya. Ahora bien, tenemos que ser capaces de ponernos en la piel de Ayuso. Recibe una confrontación sin cuartel por parte del Gobierno de España. Pidiendo respeto para el resto de presidentes que tenemos situaciones distintas, manifiesto mi respeto por la decisión de Ayuso”.

Prohens, que ha presentado la “agenda balear” a Sánchez tras reunirse en los últimos días con representantes de la sociedad civil de las Islas, ha pedido al líder del Ejecutivo nacional que convoque la conferencia de presidentes. Entre otros asuntos, para debatir la reforma del sistema de financiación autonómico, que “lleva diez años caducado”. La presidenta ha recordado que las Islas son “una de las tres únicas comunidades aportadoras netas al sistema, la segunda aportadora per cápita, solo por detrás de Madrid”. También ha reiterado su oposición al pacto entre ERC y el PSOE para la financiación singular de Catalunya: “Rompe esta caja común y no estoy dispuesta a que paguen los ciudadanos de Balears. No queremos ser más que nadie, pero no voy a permitir ser menos”.

Ampliar el REB

Prohens ha recordado a Sánchez las particularidades de las Islas, como el incremento de la población o el factor de insularidad. Precisamente, una de las medidas pensadas para paliar esa insularidad, el Régimen Especial de las Illes Balears (REB), ha sido otro de los temas de debate. “Tenemos que empezar a negociarlo porque, aunque entró en vigor hace dos años, tiene una vigencia de solo de seis”, ha dicho.

La presidenta ha reclamado la permanencia del REB más allá de 2028, “sin horizontes de finalización, con una cláusula de revisión que no impida su continuidad mientras se negocia su actualización”. También ha planteado a Sánchez -y dice que este lo ve con buenos ojos- “usar el REB para conseguir una mayor implicación del Gobierno de España en el proceso de transformación del modelo económico balear”.

“Le he pedido la ampliación del régimen especial para un régimen especial a la innovación”, ha dicho. Por ejemplo, con bonificaciones al impuesto de sociedades. “Ha acogido esta medida para poder estudiarla. Somos una comunidad turística y estamos orgullosos de ello, pero debemos avanzar hacia una transformación de nuestra economía que pasa por la reindustrialización a través de una apuesta por la innovación”, ha añadido.

El problema de la vivienda

Otro de los temas principales ha sido la vivienda, cuyos precios están desbocados en las Islas. Prohens ha pedido actualizar la indemnización por residencia de los empleados públicos de la Administración General del Estado -como policías, guardias civiles, funcionarios de Justicia o de la Seguridad Social. “No se ha actualizado en 18 años. Es necesario para garantizar las plantillas. Hemos abordado que el Gobierno de España pueda construir viviendas para estos funcionarios”, ha dicho.

Además, Prohens, que rechaza aplicar la limitación de los precios que establece la Ley Estatal de Vivienda porque “solo serviría para contraer la oferta”, asegura que el Gobierno plantea la cesión de suelo público para viviendas a precio asequible y que comparte con el Govern la necesidad de impulsar la vivienda a precio limitado y la de modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para “proteger a los propietarios e incentivar el alquiler de larga duración”.

Ambos gobiernos también han llegado a un acuerdo sobre el transporte: “Exigimos nuevos convenios de carreteras y ferroviarios para una movilidad sostenible. El presidente me ha manifestado su predisposición para iniciar una comisión técnica para abordar tanto la revisión del convenio de carreteras y la liquidación del convenio anterior como sobre todo para trabajar en un nuevo convenio ferroviario”.

En materia migratoria, Prohens ha insistido a Sánchez que “Baleares no puede acoger a más menores migrantes”. “No es una cuestión de solidaridad, es de capacidad. A día de hoy, cerca de 4.000 migrantes han llegado en lo que va de año. Más de 400, menores no acompañados. Tenemos una sobreocupación del 850% del sistema de acogida de menores en los Consells Insulars. Hay que abordar una cambio en la política migratoria de España y restablecer relaciones con Argelia”.