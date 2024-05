Prohens nega “rotundament” haver estat pressionada per la trama Koldo per deixar caducar el sobrecost de les màscares

La presidenta del Govern balear, la popular Marga Prohens, ha defensat la gestió que ha dut a terme el seu Executiu després de transcendir les suposades irregularitats al voltant de la compra fallida d'1,5 milions de mascaretes, per 3,6 milions d'euros, a l'empresa instrumental implicada en el cas Koldo, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL. Prohens ha assegurat que no perdonarà “ni un euro” a aquesta “trama criminal”, tot i que, segons les investigacions que es troben a les mans de l'Audiència Nacional sobre aquests fets, el PP hauria deixat caducar l'expedient iniciat in extremis per l'anterior Govern d'esquerres per reclamar el sobrecost de 2,7 milions d'euros abonat el 2020 per l'adquisició dels cobreboques.

Durant la seva intervenció a la Comissió d'investigació que se celebra al Congrés dels Diputats al voltant de compra de mascaretes per part de les administracions públiques a la trama Koldo, a la qual ha assegurat acudir “lliurement per defensar els interessos de tots els ciutadans”, la presidenta balear ha negat “rotundament” haver mantingut cap contacte amb Koldo García, exassessor del llavors ministre de Transports, José Luis Ábalos, com tampoc amb cap altra persona els noms de les quals afirma haver escoltat “per primer cop” dins el marc d'aquesta causa.

Prohens ha assenyalat que va ser el 21 de febrer passat quan es va assabentar “per un teletip” que l'Audiència Nacional havia ordenat detencions per aquesta presumpta trama -que ha qualificat d'“herència enverinada”-, atès que l'anterior Govern, ha assegurat, mai no els va informar sobre aquestes indagacions amb motiu del traspàs de poders dut a terme el juliol de 2023.

Preguntada pel portaveu del PP a la comissió, Elías Bendodo, sobre si el seu Govern va rebre alguna instrucció de la trama Koldo per a que l'expedient de reclamació del sobrecost no prosperés -com apunten diversos informes de la Guàrdia Civil- o si va parlar sobre això amb el portaveu parlamentari del partit, Miguel Tellado, o de l'empresari Jacobo Pombo, els noms del qual figuren al sumari, ha respost: “Sens dubte, no”. “Si no fos pel greu d'aquestes difamacions, tindria el punt còmic que una trama socialista es posés en contacte amb el meu govern”, ha ironitzat.

Tot i els intents del PP per atribuir a l'anterior Govern de Francina Armengol tota responsabilitat respecte a la infructuositat de la reclamació dels 2,6 milions de sobrecost, va ser ja sota la presidència de Prohens quan l'expedient hauria acabat caducant sense que els conservadors fessin res per evitar-ho. Així s'infereix d'una de les interlocutòries dictades pel jutge que instrueix el 'cas Koldo', que recull de manera detallada el relat de la querella interposada per la Fiscalia Especial Contra la Corrupció per aquests fets i compendia les diligències d'investigació efectuades per la unitat policial encarregada de les indagacions.

La resolució judicial apunta a la influència que Koldo García hauria exercit en benefici de Soluciones de Gestió amb l'objectiu que la petició de devolució per part de l'anterior Govern no prosperés i, d'aquesta manera, “afavorir la mercantil i el seu titular”.

La investigació constata que, a compte d'aquesta reclamació de Balears, es van produir diverses trobades entre Koldo García i Juan Carlos Cueto, a qui la resolució judicial assenyala com “la persona que realment controla” Soluciones de Gestión, integrada al grup Cueto, si bé figura com a propietat d'Íñigo Rotaeche. “S'han observat indicis que apunten a la influència que Koldo ha exercit en benefici de Solucions de Gestió en el context de la reclamació dimanant de l'administració balear, per tal que aquesta no prosperés i així afavorir la mercantil i el seu titular”, abunda la interlocutòria.

El mes de març passat, el Govern del PP a Balears va desistir, de fet, de la reclamació iniciada per l'anterior Govern d'esquerres per recuperar el sobrecost. L'Executiu va donar així inici a un nou expedient per declarar la nul·litat del contracte de compra i restituir a les arques públiques els diners íntegres que es van pagar per les mascaretes. La nova estratègia del Govern passa per declarar que el contracte és nul de ple dret, fent que es retrotregui tot l'expedient i deixant així sense efecte qualsevol pas posterior –com si el contracte mai no s'hagués celebrat–.

El PSOE: “Han intentat guardar un elefant en una habitació”

Els moments de més tensió s'han produït durant el torn de preguntes del diputat del PSOE Juan Antonio González, que ha inquirit a Prohens sobre la publicació en premsa de les suposades pressions que el seu Executiu hauria rebut a finals de l'any passat perquè el procediment caduqués. La presidenta balear ha insistit diverses vegades a negar aquests fets.

“Vinga, que apareix un jaguar en un garatge i no sap de qui és”, li ha etzibat González, davant la qual cosa, després de negar de nou conèixer Koldo García i Jacobo Pombo, Prohens li ha respost: “No li permetré fer acusacions vetllades sobre la meva honorabilitat”. “Però Pombo, que és el que està a la dreta del pare [en al·lusió a Feijóo], va ser segons la UCO la persona que va intervenir com a intermediari entre la trama i el PP perquè no prosperés la reclamació”, ha incidit el diputat socialista , qui ha recriminat, dirigint-se a Prohens, que “van intentar guardar un elefant en una habitació i és que la trama Koldo va pressionar el PP per desistir”.

Prèviament, i igual que s'ha pronunciat la líder balear del PP, la consellera de Presidència i Administracions Públiques, Antonia María Estarellas, ha assegurat al Congrés que no han tingut cap contacte amb els membres de la trama del 'cas Koldo', ni han rebut “pressions” del PP o d'una altra instància, per deixar caducar la reclamació.

En la seva compareixença, Estarellas ha negat la veracitat de les escoltes a dirigents de la trama en què es parlava de dirigir-se al Govern balear del PP per aturar la reclamació i ha volgut deixar clar que no han tingut cap contacte amb Koldo García ni amb altres membres de l'empresa. També ha negat aquestes suposades trucades a Gènova per pressionar el Govern, i ha insistit que ningú els ha pressionat sobre com tractar aquest contracte signat per l'Executiu d'Armengol. “No, en absolut, per cap mitjà”, ha contestat contundent.