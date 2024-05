El Jutjat de Palma s'inhibeix a favor de la Fiscalia Europea a la denúncia del PSIB contra Javier Ureña

El Jutjat d'Instrucció número 7 de Palma ha decidit inhibir-se a favor de la Fiscalia Europea perquè sigui aquesta qui investigui la denúncia del PSIB-PSOE contra el director general de l'IbSalut, Javier Ureña, a qui els socialistes acusen d'haver deixat caducar la reclamació a l'empresa del cas Koldo.

En una interlocutòria a què ha tingut accés Europa Press, el jutge Antonio Garcias considera que la competència per tramitar aquest assumpte ha de recaure en la Fiscalia Europea, que ja té iniciat un expedient en relació a un fet connex, l'adquisició de les mascaretes.

El Jutjat palmesà va incoar diligències després de rebre la denúncia del PSIB, però no va arribar a ordenar cap mesura, i va informar la Fiscalia Europea, que va sol·licitar quedar-se'n la causa.

La denúncia del PSIB acusa Ureña d'haver deixat caducar deliberadament la reclamació de l'IbSalut a l'empresa per la qualitat de les mascaretes lliurades. Els socialistes atribueixen al director general haver permès la caducitat de l'expedient “en benefici clar de l'empresa i els seus partícips”, considerant la segona reclamació com una “cortina de fum” una vegada que va transcendir la investigació.

La denúncia es dirigeix també contra l'empresa investigada en el cas Koldo -Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL- i al seu administrador, Íñigo Rotaeche, un dels imputats a la causa de l'Audiència Nacional.

Cal recordar que la resolució que notificava la primera reclamació a l'empresa recollia un termini de tres mesos i a això s'aferraven els investigats en la conversa en la qual parlen que la Comunitat no seguiria amb la reclamació. A més, segons els càlculs del jutge de l'Audiència Nacional que investiga el cas Koldo, l'expedient va caducar durant l'actual legislatura del PP. De fet, la causa judicial recull pressions de la trama al Govern balear del PP perquè l'expedient caduqués.

L'actual equip de l'IbSalut, per la seva banda, assegura que segons la normativa el termini seria de vuit mesos i que per tant seguiria en termini quan es va conèixer el cas, atribuint a un “error” material la referència als tres mesos. En qualsevol cas, l'administració no va arribar a contestar les al·legacions presentades per l'empresa al novembre.

El cas va transcendir al febrer amb la detenció de l'exassessor de José Luis Ábalos, i al març l'IbSalut va desistir d'aquella reclamació per considerar-la inviable a causa d'un document de l'anterior equip on s'avalava la qualitat del carregament. Alhora, va iniciar un nou expedient per declarar nul el contracte des del seu origen i reclamar el total de l'import, 3,7 milions d'euros. L'empresa ha presentat al·legacions, segons han confirmat fonts de l'Ibsalut.

En una compareixença a la Comissió de Salut al Parlament, Ureña va defensar el passat 8 de maig que és “inversemblant” que el Govern del PP acordés amb la trama Koldo deixar caducar l'expedient cedint a pressions de l'exassessor d'Ábalos, exministre amb el PSOE. Ureña ha de tornar a comparèixer al Parlament per aquest assumpte aquesta vegada dins de la comissió no permanent d'investigació.

Mentrestant, l'Audiència Nacional ha admès la petició del Govern de personar-se com a part perjudicada en el cas Koldo, després d'aportar la Comunitat la descertificació dels fons europeus amb què es va pagar el contracte de 3,7 milions a l'empresa investigada.