Llíria implanta un sistema de cartelleria digital per a millorar la informació a la ciutadania

L'Ajuntament de Llíria, dins del seu pla de modernització i digitalització dels servicis que oferix a la ciutadania per a millorar l'accessibilitat de la informació i acostar l'administració a les persones usuàries i empreses, ha implantat un sistema de cartelleria digital que ha sigut finançat al 100% a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència dels Fons Europeus Next Generation.

Segons ha explicat l'edil de Modernització i Noves Tecnologies, Andreu Badía, el Consistori “ha rebut dos subvencions per a projectes de modernització i digitalització en l'àmbit de les administracions de les entitats locals”.

El primer d'ells, amb una inversió de 54.888 euros i que ja ha culminat la seua instal·lació, es tracta d'un nou mètode de comunicació a través de cartelleria digital, amb un monopost situat a la plaça Partidors i tòtems digitals en cinc edificis municipals, on l'Ajuntament oferirà informació d'activitats, tràmits administratius, avisos i altres servicis públics.

D'esta manera, “els veïns i veïnes podran accedir als continguts multimèdia que genere el Consistori, facilitant a través de vídeos i imatges la recepció d'informació a la ciutadania, amb una major flexibilitat i un major abast a persones que no usen mitjans digitals”, ha afegit l'edil de Modernització.

A més, Badía ha assenyalat que estos punts d'informació digital “estaran en proves durant unes setmanes per a adaptar el seu funcionament i formar al personal en el seu maneig. I en un futur, podrien ser ampliats a nous centres municipals, així com incorporats per altres administracions que hi ha en la localitat o centres socials o culturals que així ho sol·liciten a l'Ajuntament”.

Millores administració electrònica

Per part seua, l'alcalde de Llíria, Joanma Miguel, ha remarcat que la ciutat “va ser una de les primeres localitats valencianes a incorporar-se a la xarxa d'administració electrònica en les seues gestions internes, fet que es va potenciar durant la crisi sanitària del COVID-19 per a millorar la relació amb les persones usuàries. Ara, amb este projecte es fa un nou pas cap a la modernització de la comunicació pública”.

L'altra subvenció rebuda, amb un import de 107.690 euros, arreplega dos línies estratègiques d'actuació per a la modernització, connectivitat i ciberseguretat de l'administració electrònica. L'objectiu és dotar-la de noves infraestructures digitals per a garantir la seua disponibilitat en qualsevol circumstància i adaptar la capacitat de les ja existents. A més, servirà per a reforçar la interoperabilitat dels diferents servicis digitals bàsics de l'Ajuntament.