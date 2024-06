Vicent Marzà: “Plantarem cara per blindar els serveis públics a Europa”

Compromís-Sumar ha realitzat este matí a al parc de Capçalera de València l’acte central de campanya de les eleccions al Parlament Europeu, on el candidat Vicent Marzà ha posat en valor la necessitat de blindar els serveis públics. com l’educació i la sanitat per a què siguen un dret garantit en tota Europa.

L’acte ha comptat també amb la participació de la Ministra d’Infància i Joventut, Sira Rego, el síndic a les Corts, Joan Baldoví, la portaveu al Congrés Àgueda Micó, el diputat al Congrés Alberto Ibáñez, la diputada a les Corts Paula Espinosa i els candidats al Parlament Europeu Sandra Ruiz i Tomàs Palm.

Per a blindar la sanitat pública Compromís-Sumar proposarà l’aprovació d’una directiva marc per a l’harmonització de les cobertures sanitàries, la universalització dels sistemes sanitaris en tots els estats de la Unió i la facilitació de la sanitat transfronterera. “Fomentarem que la Comissió Europea garantisca el caràcter públic de la titularitat i del finançament dels respectius sistemes públics de sanitat i salut. Per a què un govern com el de Mazón no puga continuant regalant la gestió pública dels hospitals a empreses dels seus amiguets, com volen fer amb l’Hospital d’Elx-Vinalopó”.

“Plantem cara també en estes eleccions al govern de PP i Vox, no ens podem permetre que tornen a estar vint anys a la Generalitat, per això el vot a Compromís-Sumar servirà també per acabar amb el govern de la vergonya”.

Marzà ha assenyalat que “fem front des d’Europa també a les retallades que en educació està aplicant el govern de Mazón”. Compromís-Sumar treballarà pel foment de l’educació de 0 a 3 anys perquè siga un dret garantit, amb oferta obligada de places de titularitat i gestió pública directa suficients de 0 a 3 anys. Blindant també la gratuïtat del material didàctic, els llibres i els recursos del professorat i de l’alumnat a tot Europa. Fomentarem el desenvolupament d’un sistema integral de beques i ajudes a l’estudi i la gratuïtat dels menjadors escolars i de transport escolar a tots els països de la Unió Europea.

El candidat ha afegit que “plantarem cara també pel valencià, exigirem el reconeixement del valencià com a llengua oficial de la Unió Europea, treballarem per blindar els interessos dels llauradors i llauradores valencianes, per què es respecten els drets dels treballadors i treballadores i per impulsar una transició ecològica justa, per tot això cal votar en massa el pròxim diumenge”.

Per la seua banda la ministra Sira Rego ha assenyalat que “el 9 de juny tenim la tasca de demostrar amb els nostres vots, que no ens resignem a la Europa dels lobbys. Des de la nostra candidatura volem construir una Europa dels drets”.

Així mateix Rego ha apostat per liderar una posició de pau a la Unió Europea, que trenque relacions comercials amb Israel, els impose sancions econòmiques i garantisca ajuda immediata a Gaza.