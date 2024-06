Sant Antoni de Benaixeve exigeix a la Generalitat la instal·lació de noves pantalles acústiques al costat de la CV-35

El ple de maig de Sant Antoni de Benaixeve va aprovar per unanimitat la declaració institucional per a exigir a la Generalitat Valenciana la instal·lació de noves pantalles acústiques al costat de la CV-35, amb l'objectiu de minimitzar la contaminació acústica en algunes zones residencials del municipi.

La petició, que parteix d'una reivindicació de tres entitats veïnals, subratlla la necessitat de rebaixar els nivells de soroll en les zones de Montesano i Colinas de San Antonio, com ja gaudeixen altres àrees del terme municipal.

Concretament, la declaració requereix la col·locació d'aquesta infraestructura en la franja de l'autovia confrontant amb el recentment construït CEIP La Sabina de Montesano i on es preveu la instal·lació del nou institut, aconseguint també les urbanitzacions situades en l'Avinguda Pobla de Vallbona. Així mateix, es demanda també l'ampliació a la zona residencial de Colinas, on es recorda hi ha instal·lades dues residències de persones majors.

Centre de salut de Sant Antoni

Així mateix, el ple també va aprovar una moció per a sol·licitar a la Conselleria de Sanitat que agilitze la licitació de la redacció del projecte de construcció del Centre de Salut de Sant Antoni de Benaixeve, així com l'augment de la dotació econòmica en els pròxims pressupostos de la Generalitat, per a garantir la construcció d'aquesta instal·lació.

La moció, que va ser traslladada a proposta de Guanyem - SAB, va comptar amb els vots a favor de l'equip de govern (UCIN - PP), AISAB, i Guanyem - SAB; i l'abstenció de Vox i l'edil no adscrit.

En aquesta línia, el text aprovat pel ple denuncia que els Pressupostos de la Generalitat de 2023 incloïen una dotació pluriennal de 2,2 milions d'euros per a la construcció del nou Centre de Salut a Sant Antoni de Benaixeve, el qual s'ha vist retallat en els de 2024 en un 90%, reduint la partida fins als 150.000 euros.