David Martínez, dramaturgo: “Se está hablando todo el tiempo sobre el Mar Menor, pero el mar está allí, pidiendo ayuda”

TERESA VICENTE - (Airada) Y cuando ahora me dicen que esto es una locura, que no se pueden dar derechos a la naturaleza, pues me dan ganas de matarlos. Es una pelea con todo ¡con todo!

Entra en escena 'Como quien oye llover', una obra de teatro documental sobre el ecocidio del Mar Menor, que este sábado 11 de mayo se representa en el Teatro Circo de Murcia (TCM). El texto lo escribe David Martínez, un dramaturgo catalán con corazón murciano, criado como profesional en la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia. En este entrevista se recogen declaraciones presentes en la obra realizadas por distintos agentes sociales relacionados con la albufera durante las entrevistas que Martínez mantuvo con ellos.

¿Qué te impulsó a llevar la crisis climática de la laguna salada al teatro?

David Martínez: Tengo relación con el Mar Menor, hay un vínculo emocional. Estoy colaborando con un teatro que es La Planeta de Girona, y cuando planteamos hacer una obra de teatro verbatim (un formato que mezcla artes escénicas y documentos y testimonios reales), me vino enseguida. Había pasado la primera anoxia, me afectó mucho y no la entendía.

El 12 de octubre de 2019, miles de peces aparecieron boqueando a orillas de la playa de Villananitos, en el entorno de la laguna salada. Se colocó la bandera roja y se prohibió el baño.

David Martínez: Pensé: “Si hacemos una obra va a ser la forma de poder entender, de poder indagar. Un acto de amor”.

YAYO HERREROS.- De las imágenes del Mar Menor lo que más me impresiona es ver esos peces plateados, que desahuciados, usan sus últimas bocanadas de aire para salir del mar a la tierra, es decir, hacia la muerte.

'Como quien oye llover' ha surgido de una extensa documentación por tu parte. Has hablado con Teresa Vicente, impulsora de la Iniciativa Legislativa Popular del Mar Menor; el abogado ambientalista Eduardo Salazar; el portavoz del Comité Científico del Mar Menor, Ángel Pérez Ruzafa; el sociólogo Andrés Pedreño (la lista sigue, hasta alcanzar la treintena). ¿A qué conclusión llegaste tras tu investigación?

David Martínez: En la obra de teatro lo que pretendo es hacer preguntas al público y también a mi mismo. Más que una conclusión, pretendo generar más conciencia de lo que está pasando en el Mar Menor, como espejo de lo que está pasando en muchos sitios del mundo. Las entrevistas me han cambiado como persona, empecé a comprender lo complejo del entramado que estamos viviendo. Lo que ha pasado con la laguna no es fruto de una acción aislada.

¿Cómo fueron esas entrevistas?

David Martínez: Cada vez que hablaba con alguien me hipnotizaba con su narrativa, todo el mundo tenía razón: su razón. Empecé a fijarme en todo lo que no se cuenta, las narrativas que dábamos por hechas. Intenté evitar todo lo posible de posicionarme, de aplicar un distanciamiento y ver la suma de narrativas.

PAQUI GIMENEZ CASALDUERO.- Está todo dicho, todo escrito y todo estudiado. El Mar Menor es probablemente el espacio más estudiado científicamente que hay, desde luego en Murcia y a nivel de España, pues casi igual que Doñana o igual que el Delta del Ebro. O sea, son ecosistemas que han sido paradigmáticos y está todo dicho, todo estudiado. Ahora es cosa de voluntad y de... bueno, de poder económico.

¿Cómo le transmitiste esta actualidad, este vínculo que tienes con el Mar Menor a los intérpretes de la obra?

David Martínez: Los intérpretes son de Cataluña. El vínculo no existía. Los cinco intérpretes, los cuatro actores y la bailarina, hacen un trabajo descomunal. Se entregan con mucha pasión a los personajes, le dan mucha credibilidad.

Aparece por la izquierda el Mar Menor, que cobra vida de la mano de la bailarina Evelyn Rossie. Lleva el vestuario diseñado por Carme Puigdeval, un traje especial con movimiento y colorido que coincide con el pantone del estado del Mar en la actualidad. Los actores van ataviados de un corte moderno, inspirado en los zaragüeles huertanos acompañado de esparteñas.

David Martínez: Lo más complicado fue representar al Mar Menor. Queríamos que fuera un personaje pero, ¿qué decía? No podíamos entrevistarlo. Decidimos que lo encarnara una bailarina, una mujer. El baile es un lenguaje diferente, no verbal. Es un personaje que está presente en toda la obra. En la protagonista, pero está como en segundo plano. Están todo el tiempo hablando sobre el Mar Menor, pero el mar está allí, pidiendo ayuda.

¿Has conseguido lo que buscabas con esta obra, generar debate entre el público?

David Martínez: Hemos tenido debates muy diferentes diversos. La gente sale tocada de la obra. El público me ha hecho consciente de que la obra habla de cosas que yo no me había dado cuenta que trataba.

¿Como cuáles?

David Martínez: Por ejemplo, hablando de los fundamentos de la economía y del PIB, todo eso ha sido construido por los testimonios que dan la gente que he entrevistado. La participación del público completa la obra con su mirada.

GENOVEVA APARICIO.- No tiene sentido que estés sacrificando la riqueza de tu región a cambio de una mierda envuelta. Porque en definitiva es eso, una mierda envuelta. Y pasamos de 'Murcia, la huerta de Europa' a 'Murcia, el Retrete de Europa, el váter de Europa'.

David Martínez: La actualidad no está reposada. Lo bueno de este proceso es que te permite reflexionar, digerir, buscar la esencia del problema.