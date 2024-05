Sánchez echa el resto desde Barcelona para una “amplia victoria” del PSC: “O Salvador Illa, o bloqueo”

Pedro Sánchez ha echado el resto para que Salvador Illa y el PSC gobiernen la Generalitat tras el 12M. El presidente del Gobierno ha sido el más aclamado en el acto de cierre campaña del PSC en Barcelona, y ha llamado al voto útil de todos los electores progresistas para lograr una “amplia victoria” socialista. “O Salvador Illa, o bloqueo”, ha zanjado.

El PSC ha celebrado su último mitin de campaña con un lleno en el pabellón de la Vall d’Hebron. Alrededor de 3.500 personas, desde militantes de base a varios cuadros y a exlíderes como el expresident José Montilla, han arropado a Illa, y otras 500 personas se han quedado fuera. Sánchez ha sido el más aclamado y ha sido recibido con gritos de “presidente, presidente”.

El presidente del Gobierno ha estado en Catalunya las 48 horas finales de una campaña que sacudió en su inicio con su reflexión personal sobre su continuidad en el cargo. El guion de los bulos y contra el fango no era el pensado al inicio de la campaña por el PSC. Una vez Sánchez resolvió la incógnita y decidió seguir en Moncloa, los socialistas catalanes han vuelto al plan previsto de situar en el centro la gestión y llamar a pasar página a casi tres lustros de independentistas al frente de la Generalitat.

Este viernes, ambos líderes se han repartido los papeles: mientras Sánchez ha realizado un discurso de apoyo cerrado a Illa más parecido al de una campaña de las generales, los candidatos del PSC se han centrado en clave catalana. “¿Por qué Catalunya ha perdido el liderazgo, por qué hemos retrocedido en ser los primeros de España? Los responsables son los que han gobernado estos diez años en Catalunya”, ha afirmado Illa.

Sánchez e Illa han mostrado su cercanía en la Vall d’Hebron este viernes. Pese a tener dos estilos distintos de liderazgo, ambos forjaron una buena relación en la etapa más dura que ambos han tenido que gestionar, la pandemia. Sánchez, como presidente de aquel recién estrenado y primer Gobierno de coalición, e Illa como ministro de Sanidad. El presidente del Gobierno se ha referido a Illa como “Salva” en varias ocasiones, y lo ha definido como “un extraordinario candidato que va a ser aún mejor president”, mientras que Illa le ha devuelto el elogio: “Presidente, se nota que te sientes a gusto en Catalunya, y Catalunya se siente muy a gusto contigo”.

“Los servicios públicos serán la primera prioridad”, ha prometido un Illa que ha arrancado su discurso viéndose ya en el Palau de la Generalitat: “Este domingo ganaremos las elecciones, gobernaremos y abriremos una nueva etapa en Catalunya”

Para este objetivo, Illa ha apelado no solo al votante socialista de toda la vida o al que no lo ha hecho nunca pero quiere “abrir una nueva etapa”, sino que ha reclamado el apoyo del elector que escoge al PSC en unas generales pero que no acude a las urnas en las catalanas, en un intento de aprovechar el tirón de Pedro Sánchez en la comunidad el pasado 23J para estos comicios al Parlament.

Debido al llamado voto dual entre distintos comicios, el PSC arrasó en las últimas generales en Catalunya con 1,2 millones de votos, mientras que en los comicios al Parlament de 2021, pese a ganar en votos, obtuvo 652.858 sufragios. “Apelo a los votantes que fueron a votar a Pedro Sánchez en las generales”, ha dicho Illa, que ha prometido “no defraudar” a todos los nuevos apoyos que reciba para acometer “la tercera gran transformación” de Catalunya.

“Es importante que recordemos de dónde venimos. No ha sido un camino fácil, la quiebra de la convivencia que abrieron dos presidentes de derecha y que dos socialistas, uno en Generalitat y otro en Moncloa, resolveremos”, ha aseverado Sánchez, en la que ha sido la única referencia al procés de su discurso. La amnistía, ausente (igual que en los actos de casi todos los partidos).

“Quien pueda votar, que vote a Salvador Illa”, ha apostillado Sánchez, parafraseando al expresidente del Gobierno José María Aznar y su célebre “el que pueda hacer, que haga” contra la amnistía. “El único candidato que aspira a gobernar es Illa, el resto aspira a bloquear”, ha agregado, en un discurso en el que también ha repetido uno de sus lemas desde que anunciara que se quedaba: “Frente a su fango, democracia; frente a sus bulos, votos”.

En territorio PSC, partido que ha apoyado a Sánchez en todas sus etapas al frente de PSOE, el presidente ha hecho bandera de todas las políticas más izquierdistas del Gobierno para recabar apoyos entre el electorado progresista, y ha reivindicado las iniciativas en Memoria Democrática, la lucha contra la violencia de género y en favor de la igualdad, así como el reconocimiento del Estado palestino.

Los socialistas pretenden ahora que Catalunya, clave para que Sánchez siguiera en la Moncloa tras el 23J, respalde ahora en las urnas las políticas del Gobierno para devolver a un líder del PSC a la Generalitat 14 años después.