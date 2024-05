Alzira es mobilitza pel cas d'Adrián, el xiquet que necessita 8.000 euros al dia per estar a la UCI d'un hospital de Mèxic

Un viatge de plaer d'una família d'Alzira a Cancun (Mèxic), convertit en un malson. Tot a causa d'una indisposició del xiquet alzireny Adrián Fernández Poveda, que va haver de ser ingressat en un hospital en estat de coma. Però a Mèxic l'assistència sanitària és privada, i la família necessita 8.000 euros diaris perquè el menor puga mantindre's en vida a l'UCI fins que puga ser traslladat a Espanya, viatge que ara no pot fer a causa de la gravetat del seu estat.

Davant aquest drama la ciutat d’Alzira s'ha mobilitzat per ajudar a la família. Segons s'explica des de l'Ajuntament d'Alzira, de moment, han comptat amb vora 30.000 euros de l’assegurança que s’han utilitzat durant dos dies, tenint en compte el trasllat d’un hospital a un altre, la UCI i totes les despeses. La família està rebent l’ajuda de l’agència de viatges que organitza el viatge i de l’ambaixada de Mèxic i per part de l’Ajuntament s’està col·laborant en tot allò que necessiten, a més de facilitar totes aquelles iniciatives que s’estan preparant a Alzira per a arreplegar donatius.

A hores d’ara, el maldecap principal de la família és que no saben el que pot durar esta situació, tot i que els metges els han assegurat que a hores d’ara no es pot traslladar a Espanya a causa de la gravetat del seu estat.

L’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, manté el contacte amb la delegada del Govern, Pilar Bernabé, i estan treballant a ajudar i estar al costat de la família. Tal com explica l’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, ha explicat que “no és fàcil que una administració pública aporte diners públics per a resoldre una situació privada, ja que hi ha molts casos d’estes característiques. El que si que es contempla com ajuda pública és la possibilitat de trasllat d’accidentats en altres països, però no és el cas actual, per recomanació mèdica. No obstant això, estem oberts i treballant en qualsevol via d’ajuda que puguem dur a terme. Per això, apunta Domínguez,”instem a la col·laboració ciutadana amb la família per tal de fer front a la situació.“

Iniciativa ciutadana

A més, des d’entitats com la falla Sant Roc, la d’Adrián Fernández i de la qual ha sigut president, junt amb el Club La Rabosa, s’estan mobilitzant per a organitzar activitats solidàries com una passejada solidària per a recaptar fons. El CEIP Ausiàs March, on cursa estudis el fill d’Adrián, fa aquest divendres al matí una concentració a les 9 h del matí i llegiran un comunicat i, d’altra banda, els festers de la Federació de Moros i Cristians al igual que la falla El Parc estan organitzant rifes solidàries, entre altres iniciatives que van sumant-se.

La família ha publicat este número de compte per a les aportacions: ES61 0081 0249290002149823