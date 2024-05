Arxivada la causa pels insults racistes a Vinícius en la contornada del Mestalla en la prèvia del València CF-Reial Madrid

“Ets un mico, Vinícius, ets un mico!”, va ser un dels càntics que va entonar un grup d’aficionats custodiat per la Policia Nacional en la contornada del Mestalla en la prèvia del polèmic partit que va enfrontar el València CF i el Reial Madrid el 21 de maig de l’any passat, en concret, quan va arribar l’autobús de l’equip visitant.

Per aquests fets, el Jutjat d’Instrucció número 10 de València va obrir una causa separada de la que investiga el que havia passat a l’interior del recinte i, segons han informat elDiario.es fonts del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en el seu moment es va dictar la interlocutòria de sobreseïment provisional de la causa, que, com que no s’hi ha recorregut en contra, ha adquirit fermesa.

Malgrat la proximitat dels agents als responsables d’aquests crits, tal com es veu en un dels vídeos compartits en xarxes pel periodista Antonio Maestre i, pel que sembla, gravat pels ultres mateixos, l’atestat policial no va recollir autors identificats dels fets. Això va provocar que la Fiscalia de València sol·licitara el sobreseïment de la investigació, cosa que ha sigut clau en la decisió final del Jutjat, malgrat les diligències sol·licitades per la Lliga de Futbol Professional i que finalment es van desestimar.

Aquest mateix jutjat porta la causa que investiga els insults que va rebre el jugador madridista dins de Mestalla, per la qual va declarar el 5 d’octubre passat i per la qual hi ha tres aficionats valencianistes acusats, que al cap de poques hores dels incidents van ser identificats i expulsats per a tota la vida del València CF. La graderia d’animació de Mestalla, a més, es va clausurar durant cinc partits.

Com va informar aquesta redacció, una escissió de l’antiga penya ultra Yomus tracta de controlar de nou la Curva Nord, la graderia d’animació valencianista ara anomenada Curva de Mestalla 1919, amb alguns dels seus adeptes ja infiltrats. La directiva del club va vetar fa anys els aficionats més radicals de la vella escola que tingueren antecedents penals.

Greuge comparatiu

El València CF, a través del seu director corporatiu, Javier Solís, va denunciar dijous la diferència de tracte que a parer seu s’ha produït en “la lluita contra el racisme” després de saber-se que el Comité d’Apel·lació de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) havia anul·lat la sanció imposada a l’Atlètic de Madrid a diferència del que va passar amb el club de Mestalla.

Apel·lació va anul·lar el tancament parcial de l’estadi Civitas Metropolità per dos partits i la sanció de 20.000 euros, imposada pel Comité de Disciplina el 30 d’abril passat, després que, en la jornada 33, en el partit davant l’Athletic Club, un aficionat va proferir des de la graderia d’animació un crit imitant el so d’un mico, dirigit al jugador visitant Nico Williams.

“La lluita contra el racisme és sempre, cada dia i sense cap mena de dubtes. És flagrant la diferència de tracte que patim nosaltres i va patir el club i la seua afició i fa pensar si hi ha jugadors i equips de primera i de segona”, va dir Solís. “Sembla que, segons la samarreta que porten, s’actua d’una manera o una altra. He pogut llegir que semblava que s’admetia l’escrit d’apel·lació perquè el club havia actuat de la manera més diligent possible i va quedar demostrat que el València va actuar amb rapidesa extrema. Fa pensar i és una llàstima la diferència de criteri”, va afegir.

A més, segons va avançar Radio Valencia Cadena Ser, els serveis jurídics de Mestalla han ampliat la causa que continua oberta, en el Jutjat Contenciós Administratiu número 7 de Madrid, contra el tancament de l’estadi valencianista durant tres jornades de Lliga després dels insults que va rebre des de la graderia d’animació el jugador del Reial Madrid Vinícius.

El València CF reclama una compensació econòmica per aquest greuge que cobrisca la sanció econòmica que va assumir en el seu moment de 27.000 euros, més els diners que van tornar als abonats de la graderia tancada durant tres jornades de la Lliga.