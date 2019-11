La consejera de Agricultura reconoce que el presupuesto es "algo continuista" y mantiene proyectos del anterior Gobierno

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, ha reconocido que el presupuesto de su departamento para el año próximo es "algo continuista", hecho que se debe, explicó, a que hay proyectos del anterior gobierno que gustan al actual ejecutivo.



Durante su comparecencia en comisión parlamentaria para hablar del presupuesto de su departamento para 2010, la consejera indicó que no cambiará un proyecto solo por el hecho de que sea de otra persona, y entre los que le gustan citó el de comedores ecológicos.



Alicia Vanoostende consideró un éxito que la dotación de su departamento se incremente el 11,62% respecto del de este año y recordó que el actual gobierno ha comenzado a trabajar en septiembre, por lo que ha tenido poco tiempo para elaborar los presupuestos que le gustaría.



Reconoció la consejera que hay incertidumbre económica y por ello cree que ha llegado el momento de iniciar el cambio de modelo y apostar por cuestiones como desarrollo sostenible, investigación y diferenciación de los productos.



El presupuesto de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca representa el 1,21% del total de la Comunidad Autónoma y asciende a 112.470.163 euros, frente a los 100.765.025 de este año, con lo que suben 11.705.138 euros, el 11,62%.



A esa cantidad del presupuesto propio hay que añadir los 287.636.426 euros de fondos de la Unión Europea y los 15.000.000 euros de la financiación del Estado, con lo que se llega a algo más de 415 millones de euros.



El diputado del grupo Mixto Ricardo Fernández de la Puente, de Ciudadanos (Cs) dijo que el presupuesto presentados por este gobierno es el mismo que el de este año, elaborado por CC-PNC, y comentó que no se tiene en cuenta la desaceleración económica.



Ricardo Fernández de la Puente insistió en que no se cumplirán las previsiones de crecimiento, mientras que, añadió, la receta del gobierno canario es subir los impuestos a los ciudadanos, y opinó que los objetivos de este departamento son tan "buenistas" que no se puede estar en contra.



El diputado de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) Jesús Ramos consideró que no se presentarán enmiendas a estos presupuestos porque la oposición (Ciudadanos, PP y CC-PNC) dice el "tópico" de que son unas cuentas continuistas.



El diputados de Sí Podemos Canarias Francisco Déniz criticó que desde la oposición se diga que hay que bajar los impuestos, cuando, indicó, hay poco dinero, y opinó que se trata de una actitud poco responsable.



Francisco Déniz subrayó que en este presupuesto se destina más dinero a las cuestiones más relevantes y se refirió de manera irónica a la "sensibilidad repentina" que PP y CC tienen ahora por las reivindicaciones de los sindicatos.



La diputada de Nueva Canarias Sandra Domínguez reconoció que no es el mejor momento para la agricultura, ya que se ha reducido su actividad, y estimó que la consejera ha presentado un presupuesto ambicioso.



El diputado del grupo Popular Juan Manuel García indicó que esperaba unas cuentas un poco diferentes y que fuera mucho mayor la apuesta por el sector primario, y aseguró que con este presupuesto se limitan las actuaciones y costará mucho crear estímulos en materia agrícola.



Juan Manuel García preguntó si un presupuesto "tan limitado" responde a las necesidades de Canarias y reclamó una apuesta más decidida para también pedir más inversiones para regadíos, entre otros programas.



El diputado del grupo Nacionalista Canario (CC-PNC) Oswaldo Betancort felicitó a Alicia Vanoostende porque ha sido la única consejera que no se ha referido a la herencia del anterior ejecutivo regional, de CC-PNC, y mostró su preocupación por los efectos del Brexit y por retos como la reducción de fondos comunitarios.



Oswaldo Betancort cree que es preciso aumentar las partidas para investigación para estudiar las plagas y en vigilancia, y también reclamó medidas transversales con otras consejerías para potenciar el consumo de las producciones de las islas, para también pedir infraestructuras para el regadío.



La diputada del grupo Socialista Ventura del Carmen Rodríguez dijo que la realidad del sector es fruto de más de 25 años de gobierno de CC y PP, ya que en ese tiempo el PSOE no ha gestionado el área de agricultura, ganadería y pesca.



Ventura del Carmen Rodríguez animó a la consejera a cambiar el modelo del sector primario, y se mostró convencida de que se inicia una etapa de apoyo real, y reconoció que uno de los retos es el riego.