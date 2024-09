La organización agraria Palca reclama a Clavijo y a Quintero que expliquen los motivos reales del cese en Agricultura

Primero fue la nota de prensa de la organización profesional agraria (OPA) Asaga-Asaja; ahora la de la entidad Palca, y el martes pasado, en un acto público organizado por la Consejería de Agricultura en la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias en Santa Cruz de Tenerife, se quejaron las cuatro OPA al unísono: Asaga-Asaja, COAG, UPA y Palca-Unión de Uniones. Nadie entiende la destitución, parece que solo por motivos políticos, del que fuera director general de Agricultura en el Ejecutivo autonómico, el palmero Javier Gutiérrez Taño (CC), hasta el lunes de esta semana, cuando el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, firmó su cese a petición de Nieves Lady Barreto, secretaria insular de CC en La Palma y a la vez consejera de Presidencia. Narvay Quintero, consejero de Agricultura, no lo quiso y no lo propuso, pero no le quedó más remedio que aceptarlo.

Tras estos acontecimientos, este miércoles la OPA Palca-Unión de Uniones ha difundido un duro comunicado de prensa en el que afirma, en relación con esa salida del Ejecutivo, que “gobernar no es tomar decisiones desde el desconocimiento ni por caprichos personales [en alusión a la actitud de Nieves Lady Barreto]”, y alude a que, “ante la sorpresiva destitución del director general de Agricultura del Gobierno de Canarias, Javier Gutiérrez Taño, por motivos hasta ahora desconocidos”, es necesario que el consejero Narvay Quintero “explique con claridad los motivos reales de ese cese, como están pidiendo las cuatro OPA regionales con representación estatal”, las arriba citadas. El relevo de Gutiérrez Taño ya decidido por CC en La Palma, el favorito de Barreto, es Juan Ramón Rodríguez Marín.

Palca entiende, según se recoge en la nota, que ese cese “no puede estar motivado por que la cuota insular de un partido en el Gobierno no esté de acuerdo con algunos aspectos de la gestión”. Por ello, añade esta organización agraria, exigen “al consejero de Agricultura y al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que den las explicaciones necesarias y convincentes para poder comprender la desacertada decisión tomada” el lunes en Consejo de Gobierno.

En el comunicado, que firma el presidente de Palca, Amable del Corral, se indica que “llega el momento de sacarse la careta y dejar de nadar contracorriente, pues creemos que los cargos públicos del Gobierno de Canarias están para defender los intereses generales de toda nuestra sociedad y no solo los de pequeños grupos con gran influencia sobre algunos de nuestros políticos, grupos que pretenden pasar por encima del conjunto del sector agrario canario”, en referencia a una parte de Asprocan y a algunas de sus organizaciones de productores de plátanos (OPP).

Palca considera que no era “precisamente el momento más adecuado para tomar decisiones de ese calado, pues los tiempos de la Consejería de Agricultura están claramente definidos y la gestión de las ayudas tiene un papel fundamental en la economía agraria de esta región. No es de recibo que, pretendiendo defender intereses muy particulares, se genere una situación de interinidad e incertidumbre en aquel departamento gubernamental, como ha quedado demostrado al carecer de un recambio preparado y adecuado para hacer frente a las responsabilidades que implica ese cargo”.

“El sector agrario de esta comunidad autónoma -prosigue- está harto de ser moneda de cambio en el pim, pam, pum de cuestiones políticas y guerras personales intestinas que nada tienen que ver con este”. Además, “queremos que se deje bien claro si las discrepancias vienen por el texto del decreto que regirá la actividad del subsector platanero en un futuro inmediato, pues un pequeño grupúsculo pretende continuar haciendo lo que les viene en gana y a sus anchas, mientras que la Consejería de Agricultura sigue mirando hacia otro lado, echando balones fuera y sin percatarse de estar gestionando 141,1 millones de euros de dinero público [fondos solo de la UE], con los que la transparencia está dejando mucho que desear”, se afirma en la nota.

Palca solicita a los firmantes responsables del cese de Gutiérrez Taño “que tengan la valentía de dar un paso al frente y explicar con claridad meridiana las razones que han motivado esa destitución”, y remata: “Estamos hartos de tapujos, soterramientos y maniobras ocultas”.