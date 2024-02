Recientemente ha vuelto a la parrilla televisiva por la tarde un programa que antes era televisado al mediodía. De vez en cuando, tuve la oportunidad de verlo y, la verdad, captó mi atención. De hecho, una vez que se comercializó como juego de mesa lo adquirí, pudiendo, incluso, echar unas partidas de vez en cuando. El programa “cifras y letras” se trata de un concurso que combina juegos de palabras y operaciones matemáticas. En la sección de letras, se muestran una serie de ellas para formar la palabra más larga posible utilizándolas en un tiempo determinado. Por su parte, en la otra sección, se presentan una serie de números y un objetivo utilizando operaciones matemáticas básicas para llegar lo más cerca posible de dicho objetivo utilizando los números dados, donde se pueden usar solo una vez y no es necesario utilizarlos todos.

Aplicando esta metodología a la economía de canarias, teniendo en cuenta que el desafío central al que nos enfrentamos es en la mejora de la productividad, sabiendo que el problema ha persistido durante décadas, no está claro si ahora se ha abordado como una prioridad o si simplemente se ha tratado como una tendencia pasajera. Hace aproximadamente veinticinco años, el Producto Interno Bruto (PIB) del archipiélago estaba casi a la par con el nacional, pero en la actualidad se encuentra 25 puntos porcentuales por debajo, y esta brecha sigue ampliándose. Por esa razón, la preocupación por la productividad en la economía canaria es constante ya que ha estado disminuyendo gradualmente, afectando no solo a un sector económico específico, sino a toda la estructura económica. Además, la creación o destrucción de empleo está estrechamente relacionada con la evolución de la productividad, lo que indica que los diferentes sectores y su representación porcentual en la economía canaria siempre han estado por debajo de la media nacional. Por lo tanto, la hipótesis de que la baja productividad se debe únicamente a la especialización productiva no es sostenible.

A pesar de una desaceleración económica general, Canarias ha logrado evitar la recesión técnica hasta el momento gracias a su especialización en servicios de mercado. Esta estrategia ha mantenido la demanda en alza, mejorando las carteras de pedidos, generando un impacto positivo en la estructura económica en general. Sin embargo, a pesar de estos indicadores alentadores a corto plazo, la economía canaria enfrenta desafíos estructurales que requieren una atención más profunda y la implementación de medidas estratégicas para garantizar un crecimiento sostenible y equitativo en el futuro. Tengamos en cuenta que este declive en la productividad contribuye a la creciente desigualdad económica y social, lo que obstaculiza un crecimiento inclusivo y sostenible. La falta de coordinación fiscal y la pérdida progresiva del diferencial fiscal con respecto al resto del país y Europa han exacerbado esta desigualdad, lo que afecta la cohesión económica y social en la región. Por esa razón, para abordar estos desafíos, es fundamental implementar políticas fiscales más expansivas y equitativas que redistribuyan los recursos de manera justa y promuevan el desarrollo económico en todas las áreas de la región. Además, se requiere una mayor inversión en educación, formación y desarrollo profesional para mejorar las habilidades y la empleabilidad de la población, incluyendo programas de capacitación adaptados a las necesidades del mercado laboral y la colaboración entre empresas y centros educativos para asegurar una fuerza laboral calificada y adaptable a las demandas cambiantes del mercado recordando que, más que simples cifras o simples letras, lo que hay detrás son personas.