De Madrid al cielo

Ángel Víctor Torres debe estar harto y cansado de escuchar el discurso monocorde de Australia Navarro en el Parlamento de Canarias afeándole su supuesta sumisión a la política migratoria del Gobierno de España, pero curiosamente las autonomías del PP no se solidarizan con las islas para repartirse los menores migrantes no acompañados que llegaron en la última oleada. De ellas no sale y tiene que ser el Gobierno central el que imponga el reparto.

Solo comunidades autónomas socialistas o nacionalistas, incluso independentistas, han dado el paso adelante y han mostrado solidaridad con Canarias para repartirse a esos niños que viajaron solos al archipiélago; un claro ejemplo de que a algunos políticos se les va la fuerza por la boca.

Pablo Casado se ha crecido estos días tras la victoria de su partido en la Comunidad de Madrid y se ha creído que ya será pronto el próximo presidente del Gobierno de España, olvidando que el Partido Popular lleva 26 años gobernando ininterrumpidamente en esa autonomía a la vez que en ese tiempo ha habido más presidentes socialistas que populares en La Moncloa.

Debe creerse que ganar Madrid es ganar España porque, como su pupila, confunde la Comunidad Autónoma con el país, por lo que debe tener una visión muy centralista del Estado. Ya saben, Madrid es España dentro de España, según Isabel Natividad. A nadie en el PP se le ocurrió decir tamaña patujada cuando el PSOE ganó en las recientes elecciones catalanas mientras el PP obtuvo un resultado residual, como también ocurrió en el País Vasco.

Tan crecido está Casado que se ha atrevido a tirar piedras contra el Gobierno de España en la reciente crisis con Marruecos mientras todos los países de la Unión Europea respaldaban unánimemente la gestión de Pedro Sánchez en su enfrentamiento con el régimen alauí del sátrapa Mohamed VI.

Si Pablo Casado quiere ser un estadista se tiene que comportar como un hombre de Estado en los asuntos de Estado. Ya lo hizo Zapatero cuando era jefe de la oposición y Aznar presidía el Gobierno de España, tanto en el conflicto con Marruecos como en la lucha contra el terrorismo de ETA.

Casado no ha sabido estar a la altura de las circunstancias y ha vendido la piel del oso antes de cazarlo. Al final se va a tener que contentar con el madroño de Madrid. De Madrid al cielo pero cuanto más subas más dura será la caída.