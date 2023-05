No me defraudes

En primer lugar, hay que advertir a los electores que este domingo no se vota a Pedro Sánchez ni a Núñez Feijóo porque no se presentan a las elecciones, aunque no lo parezca porque para las televisiones y los medios en general son prácticamente los únicos protagonistas de estos días previos.

La derecha, aunque lleva poco tiempo en la oposición, se ha puesto muy nerviosa acusando a la izquierda de presuntos fraudes electorales. A pesar de que tras las denuncias y detenciones de supuestos candidatos socialistas han llegado también las de sus propios partidos. Está claro que nunca se debe escupir para arriba ni decir que este cura no es mi padre.

Todo empezó con la presunta compra de votos en Melilla, que al principio parecía que sólo afectaba a un partido y ahora afecta a tres. Después con Mojácar, donde apenas hay cuatro mil personas que pueden votar. Hasta el eurodiputado popular González Pons se desmelenó y desgañitó soltando la frase infame del momento al decir que el presidente de Gobierno veranea allí para que los ciudadanos tontos relacionasen una cosa con la otra. Creo que iba dirigido a su electorado, que se cree cualquier tontería que diga González Pons. Verán cuando se entere de que también veranea en Lanzarote.

Si es verdad lo que dice cierta derecha y sus voceros, el próximo lunes España se levantará cantando el Cara al Sol. Algunos mamarrachos impresentables están utilizando las redes sociales para decir que va a haber un pucherazo de la izquierda como preludio de otra guerra civil. Muy mal tienen que estar si recurren a este tipo de recursos y añagazas.

Las campañas electorales las carga el diablo y suelen ser muy obscenas pero esta se ha llevado la palma. Ya es muy cansino ver a los candidatos peleándose entre ellos sin ningún pudor y haciendo declaraciones ostentóreas sólo por arañar un voto más. Puede parecer que en Mojácar se va a inclinar la balanza de España por la compra de unos votos, algo que desgraciadamente se hace desde tiempo inmemorial aunque se persiga duramente.

Claro que no se puede permitir ningún tipo de fraude (eso es de Primero de Básica) y que hay que ser contundentes con su persecución pero no se puede dar a entender al electorado que unos votos de unos pueblos perdidos pueden ser decisivos en unas elecciones con tantos millones de votantes. Aunque exista esa picaresca desde hace mucho tiempo, sobre todo en pueblos pequeños, ninguna persona con dos dedos de frente creerá que esos votos van a cambiar los futuros gobiernos.

Da toda la impresión de que la derechona quiere poner la venda antes de la herida por si acaso este domingo los resultados no le son tan favorables como han propagado y propalado durante las últimas semanas blandiendo la madre de todas las encuestas. Gane el que gane, que gane el mejor.