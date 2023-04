Si como mal menor, quizás

Contexto: acto de Sumar encabezado por la vicepresidenta segunda del Gobierno de coalición que mantienen PSOE y Unidas Podemos. Ella no forma parte de la cuota de los socialistas. Ahora parece ser que tampoco de la que aporta Podemos. Junto al ministro de Consumo, se adscribiría como representante de un hipotético grupo llamado “Unidas”, cuyo origen sería Izquierda Unida. Sigo: domingo 2 de abril, últimas horas de la mañana y primeras de la tarde. Polideportivo Antonio Magariños. Propósito del evento: anuncio de la protagonista de que se presentará a las elecciones generales.

Apunte 1. Desde que entró en el Gobierno, la que será candidata ha demostrado una admirable valía en su quehacer. Es una mujer preparada y tiene habilidad política, o sea, capacidad para moverse en mesas de negociación, sean de la índole que sean. Ella, la ministra de Igualdad y la de Derechos Sociales y Agenda 2030 han contribuido de manera muy favorable con los aciertos que el Gobierno ha tenido. Si saliera elegida presidenta del Ejecutivo, no creo que lo haga mal. Con sinceridad, no lo creo.

Apunte 2. He defendido en no pocas ocasiones la necesidad de que las fuerzas políticas que están a la izquierda del PSOE se unan, se coaliguen, formen un bloque compacto para tratar de contrarrestar la presencia institucional de representantes públicos adscritos a las parcelas de derecha. El centro no existe. La tradicional fragmentación de la izquierda siempre se traduce en lo mismo: en la pérdida de oportunidades para dar ese cambio necesario al país y situarlo en el cauce por donde debería transitar el siglo XXI, es decir, en las vías donde sea posible el ecologismo, el socialismo, el feminismo y el pacifismo.

Apunte 3. El señalado acto del 2 de abril aspiraba a ser de algún modo un evento de unidad. Quizás lo consiguió. No lo sé. Los representantes de muchos partidos políticos de izquierda asistieron con la finalidad de apoyar a la protagonista del encuentro. Eso está bien. Eché de menos a Podemos. No me gusta que no haya estado. Creo con sinceridad que este fallo no es atribuible a la formación morada, sino a la anfitriona. Me ha causado una impresión negativa que no estuviera presente el colectivo al que representan las ministras de Igualdad y de Derechos Sociales por culpa de un interés estratégico de la que será candidata electoral. Así lo creo yo. ¿Puedo estar equivocado? Puedo estar equivocado.

Apunte 4. Interés estratégico es aislar a Podemos bajo la premisa de que ya no tiene futuro y que lo mejor es dejar que reciba esta formación un varapalo electoral el próximo 28 de mayo, cuando se celebren las elecciones a ayuntamientos, diputaciones y cabildos, y gobiernos autonómicos. Interés estratégico es concluir que, reducido el peso electoral del partido de las ministras de Igualdad y de Derechos Sociales, la iniciativa Sumar absorberá a Podemos y, con ello, será posible un favorable trasvase de votantes de cara a las elecciones generales.

Apunte 5. Me disgusta este interés estratégico porque se sostiene sobre una situación que me parece inmoral: el hundimiento adrede de Podemos, decidido por una serie de agentes externos vinculados principalmente a los entornos empresariales y mediáticos. El persistente machaqueo contra esta formación y, sobre todo, contra quienes están y han estado al frente de ella en los últimos dos o tres años ha sido inmisericorde. No disculparé los errores que han cometido, que no han sido pocos; pero ninguno de ellos justifica el linchamiento recibido. La desproporción del ataque debería haber ayudado a ver el panorama de otra manera: Ciudadanos desaparecerá por méritos propios; Podemos, por deseos e intereses ajenos. La candidata de Sumar, con su pasividad, con su tibieza, con su impostada neutralidad, ha contribuido a que esta situación se diera. Ha faltado empatía: es difícil bailar un tango si encima tienes que cargar con un elefante que te dificulta los movimientos y tu pareja, no solo no se adapta a tus circunstancias, sino que parece echarte en cara que no te muevas a su ritmo.

No me agrada pensar que alguien que se expresa en sus discursos con tanta afabilidad y que ha demostrado tanta capacidad como gestora haya sido capaz de participar en el indigno proceso de destrucción de una formación aliada y, hasta cierto punto, afín (no en vano, ha alcanzado los puestos que ostenta gracias a ella y al acierto negociador del anterior vicepresidente segundo, quien contribuyó a que estuviera donde está). En una pareja, uno de los dos puede sentirse decepcionado con el otro y decidir desligarse de él. Es aceptable este deseo. No lo es que el desengaño venga aparejado con el interés por destruirlo.

Apunte 6. El acto del 2 de abril me pareció innecesario y, en conjunto, bastante aburrido. Me gustaron las intervenciones de Gioconda Belli y de Carla Antonelli. Tienen tablas y su discurso es siempre certero. Jamás defraudan. En líneas generales, estuvo bien lo que expuso la que será candidata electoral hacia finales de año, si no se adelantan los comicios. No dijo nada que yo no suscriba. Estoy más o menos de acuerdo con su visión de país (no siento la necesidad ahora de ahondar en pros y contras). Todo lo demás, me sobró: los aplausos perdieron su razón de ser porque se dijera lo que se dijera la respuesta era siempre un aplaudir cansino de escuchar; las loas a la anfitriona, desmedidas, “pastelosas” (como decía un alumno que tuve hace tiempo), tan lisonjeras que hasta llegué a dudar de la sinceridad de algunas de ellas; el excesivo estado de euforia colectivo (demasiada exultación, a mi juicio); el desdén nominal a la fuerza política que no estuvo en el acto (me hubiese causado una grata impresión un «gente, que vamos a contar con Podemos, por supuestísimo; que esto lo tenemos que hacer entre todos», algo significativo, contundente, un salto cualitativo para los intereses de la actual ministra de Trabajo), etc. En ocasiones, parecía aquello una desproporcionada fiesta de despedida de la soltería, donde una parte de los invitados toman la palabra para alabar a quien en breve cambiará de estado. Insisto: innecesario evento, aburrido en la mayor parte de su desarrollo y, lo confieso ahora, preocupante por esa inmoderada expresión de egocentrismo que la homenajeada trasladaba con la puesta en marcha y el transcurso del acto de marras.

Apunte 7. Preocupante porque, frente a lo que representa el espíritu de las primarias (o sea, la selección de los candidatos a unas elecciones por parte de las bases de los partidos), lo que ha habido ahora es una proclamación de facto, una elevación a los altares por aclamación, un «¡Imperator!» de soldados romanos a su general, aunque todo se envuelva en una suerte de postulación supeditada a un visto bueno colectivo que, por lógica, dados los fastos y el tramo recorrido hasta llegar a lo que ha sido el evento del Antonio Magariños, será favorable. ¿Alguien duda, tras lo presenciado en los últimos meses, que será la vicepresidenta segunda la escogida para encabezar una candidatura para las elecciones generales? El caso es que no ha salido elegida como resultado de un proceso de primarias (como le gusta a hacer a las formaciones de izquierda), sino por una suerte de aprobación unánime de unos cuantos. Es la cabeza de un conglomerado de partidos que han decidido apostar por ella porque…; pues, porque ha sido la más hábil a la hora de acordar su posición. Impecable ajedrecista, sin duda; excelente negociadora (¿por sus relativos y/o menguados escrúpulos? Con sinceridad, no lo sé).

Apunte 8. Si todo sale mal en Podemos el 28 de mayo, habrá tiras y habrá aflojas, habrá un verano para el silencio y un otoño para una recepción en la nueva casa común a los desterrados. Muchos optarán por hacerse un «Atis Tirma» y se arrojarán al vacío antes que claudicar de sus posiciones; otros, en cambio, por las más variadas razones, considerarán que a Sumar se han de sumar. ¿Lo harán por convicción? Sí, ¿por qué no? ¿Lo harán por necesidad? Sí, ¿por qué no? ¿Lo harán porque es el mal menor? Sí, ¿por qué no? «Cuando hay hambre, hasta la cáscara de los altramuces es un alimento válido», señor conde.

Apunte 9. Si todo sale mal en Podemos el 28 de mayo y esta formación, en el peor de los casos, desaparece de cara a las lecciones generales de final de año, ¿qué posición adoptarán los votantes que se encuentren a la izquierda del PSOE? Unos apoyarán la iniciativa de la actual vicepresidenta segunda con la conciencia de que es la mejor opción; otros, atentos al panorama, convencidos de que es la menos mala; y no faltarán los que den su voto a cualquier partido de izquierda-izquierda que se presente al margen de Sumar. ¿Será un gesto baldío? No lo sé. Todavía se recuerda con orgullo, como una reacción memorable, lo que hizo Bentejuí. Mas nadie parece preguntarse por lo siguiente (el acto del 2 de abril sirve para esconder la cuestión): ¿qué pasará si los grupos que se han unido al proyecto de la candidata fracasan estrepitosamente en los comicios locales? ¿Habrá valido la pena tanta maquinación, tanto esfuerzo en los desdenes y las contradicciones, para llegar a donde nadie está esperando?

Apunte 10. «Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. / Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido…».