Cardona se hunde en el Puerto

Le está importando un pimiento y hasta dos plátanos y cuatro tomates a Juan José Cardona estar cuasi pisando la línea roja de lo ilegal y de esta forma ha consumado el nombramiento de su admirada Cristina Rodríguez como jefe de Prensa de la Autoridad Portuaria y dos barcos mercantes. La muchacha será jefa de división y va a cobrar más de 50.000 (cincuenta mil) euros al año, que no hacen daño, y tendrá un contrato de cuatro años lo que le hará merecedora a quedarse fija en el próximo futuro, lo que la va a convertir en un buen partido. Del Partido Popular, claro. La muy “populista” ha estado simultaneando de forma irregular, ilegal, su asesoramiento en Puertos de Las Palmas con su plaza de asesora del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Pero Cardona consideraba que eso era mucho trabajo para la maravillosa Cristina, estar dando palos con el rabo en la Autoridad Portuaria y en las Casas Consistoriales, de ahí que ahora la elevara al rango de General de División de los barcos capitalinos. Eso de estar corre/corre entre el Puerto y el Ayuntamiento ya le parecía excesivo a Cardona y hasta a Cristina.



Cristina es tan inteligente y bien preparada que consiguió dos puntos más en la prueba final que su rival Héctor Pérez Quevedo, el único que llegó a la entrevista decisiva, y pese a tener Pérez Quevedo más experiencia y mejor curriculum vitae que Cristina Rodríguez, el tribunal formado Salvador Capella, presidente, la funcionaria Noelia Acosta (secretaria), y la jefe de Recursos Humanos, Carmen Gloria Rodríguez, aplaudieron hasta con las orejas la maravillosa intervención de Cristina en esa prueba subjetiva que cautivó a los tres miembros del Tribunal examinador, tales y cuáles. No parece muy ético ni estético que Salvador Capella Hierro, director general de la Autoridad Portuaria, y a la sazón subordinado directo de Juan José Cardona, fuese quién presidiese el tribunal, pero aplicaron eso de “yo me lo guiso, yo me lo como”. En la prueba personal final, Cristina Rodríguez consiguió ocho puntos y Héctor Pérez Quevedo se quedó en seis, de los diez posibles según el baremo examinador. Total, que si hasta ahora la generala de división Rodríguez estaba en la sombra, ahora está al sol que más calienta, y dos barcos de cabotaje. Claro que un amigo del Partido Popular me afirma y confirma que Cristina Rodríguez de las cosas del puerto no sabe distinguir una estiba de una desestiba, y mucho menos conoce los intríngulis del vaciado y llenado de contenedores, la clasificación de mercancías, el desarrollo y mantenimiento de las infraestructuras portuarias, grúas, almacenes, etc, etc, y el buen amigo con cierta mala leche me dice que de grúas conoce mucho más el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, que Cristina Rodríguez, y dos corredores entre norayes. A este paso Cardona se va a hundir políticamente hablando en el Puerto de La Luz.



Otrosí: Pepillo Mujica, actual presidente de la Asociación de la Prensa de Las Palmas, ha tenido una actuación poco ética y estética con el festival de música Maspalomas Costa Canaria Soul Festival que se celebró recientemente en la playa de San Agustín, dedicándole cuatro artículos para descalificar al festival porque no le hicieron publicidad en un panfleto que dirige. A Mujica le conozco desde la fundación de Canarias7, en la que participé en su hora inicial, y empezó muy bien como ordenanza y luego mecanógrafo, ascendió con el tiempo a subdirector de la publicación de Inforcasa, la cual lo despidió hace seis años por “presionar” a la Mutua Madrileña para conseguir una mayor indemnización para su esposa, lesionada en un siniestro. Pero su fulgurante carrera periodística se vio finiquitada cuando utilizó su posición de subdirector para que una redactora a sus órdenes publicara una información contra Mutua Madrileña tras fracasar por la vía judicial que su esposa, la también periodista Nadia Jiménez, obtuviera una mayor indemnización a la fijada judicialmente tras un accidente con su coche.

La dirección de la empresa, Inforcasa, se vio obligada a publicar una rectificación de la aseguradora y abrió expediente disciplinario a Pepillo Mujica que fue suspendido inicialmente de empleo y sueldo 15 días, y posteriormente despedido cuando se reincorporó. Un final pésimo, para un “self made man” que empezó de ordenanza y luego pasó a mecanógrafo, para llegar a ser subdirector de Canarias7. Sus artículos en su panfleto tratando desprestigiar al festival celebrado en San Agustín, no tuvo en cuenta en absoluto que el Maspalomas Soul Festival se celebra hace cuatro años en Gran Canaria, y traslada a la isla el cartel que una semana antes actúa en el festival soul de Porretta (Italia), de gran prestigio mundial y que ya va por la edición número 31 con una enorme afluencia de público.