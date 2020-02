Entorno VUCA

Volatily (Volátil): Procede del verbo “volare” que, al incorporarle el sufijo “-il”, se emplea para indicar una posibilidad pasiva. Es decir, aquello que está en condiciones de desplazarse por el aire. En el terreno de la química se le atribuye a aquellas sustancias que tienen predisposición a modificar su estado y convertirse en gas. En el campo de la informática se le aplica a un determinado tipo de memoria, la cual se pierde por completo en el caso que cese el flujo eléctrico que la hace funcionar en un determinado momento. Ahora bien, en economía, la volatilidad se centra en los cambios frecuentes y abruptos de determinadas variables. En definitiva, se le suele atribuir a aquello que carece de constancia y, por lo tanto, varían con frecuencia.

Uncertainty (Incertidumbre): No cierto. Es una expresión que manifiesta el grado de ignorancia acerca de una condición futura, ignorando su probabilidad de ocurrencia dándose cuando se hace imposible conocer la evolución de los acontecimientos. Porque, es cierto que el futuro no se puede adivinar, pero se puede intuir o, al menos, prospectar. Ahora bien, cuando desconocemos ya no solo lo que va a ocurrir sino las repercusiones que pueden acontecer, estamos en un contexto de incertidumbre. Un entorno de estas características crea agentes evasivos, retardando el proceso de toma de decisiones. Así y todo, es un estado que nos acompaña durante toda la vida, situándose el reto en que dicha circunstancia no sea un impedimento para que se puedan planificar los escenarios por los que apostamos.

Complexity (Complejidad): Constituye un tejido heterogéneo inseparablemente unido. También se refiere a una situación que, o bien está conformada por muchos elementos, o bien porque se caracteriza por la dificultad que el sistema formado entraña. Son realidades, no solo dimensionalmente grandes, sino irreductibles, que entrelaza innumerables variables. Desde el punto de vista etimológico, proviene de “complectere”, cuya raíz significa trenzar. El agregado del prefijo “com-“ añade dualidad de los elementos, supuestamente opuestos, que se cruzan sin anular la identidad de cada uno de ellos. A partir del concepto, no se trata solo de la complejidad en sí, sino de las dinámicas que reconfiguran el contexto y, por lo tanto, lo cambian.

Ambiguity (Ambigüedad): Circunstancia en la que la información tratada podría ser interpretada de diferentes maneras. No solo hay que verlo desde el punto meramente semántico, en donde una palabra puede tener múltiples significados, sino desde una perspectiva en donde se detecte falta de decisión, seguridad o firmeza, donde no se acabe de concretar nada, pecando de excesiva abstracción. Suele ser utilizada a conciencia con la finalidad de generar confusión, o bien para no desvelar ciertos datos. Pudiera aparentar poca productividad, tanto por la innecesaria información que se puede suministrar como por la generación de posibles problemas de comunicación. En definitiva, podríamos decir que es lo contrario a lo claro y lo directo. Es decir, solo estamos describiendo dónde nos estamos moviendo, estamos en un periodo en donde todo cambia en tiempo real, donde se necesita una adaptación continua a las diferentes condiciones que imperan en nuestro entorno, donde se hace indispensable saber aguantar la presión mientras seguimos respirando y así reaccionar aprendiendo a cómo hacerlo nuevamente si las “n” primeras veces no salió como habíamos pensado en un inicio. Solo queda por apostar por la formación constante y por dotarse de una capacidad para afrontar los cambios, porque V+U+C+A = Realidad. Nada más y nada menos.