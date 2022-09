La historiadora Elena Pérez critica “la desorganización latente en la gestión del patrimonio” en Canarias

La doctora Elena Pérez, coordinadora del I Taller Internacional sobre Historia, Arqueología y Patrimonio Arqueológico de Canarias, inaugurado este jueves en el Museo Arqueológico de Fuerteventura, ha criticado “la desorganización latente en la gestión del patrimonio y la ausencia de una planificación en las investigaciones, actuaciones y en la divulgación” de los trabajos que realiza la comunidad científica en Canarias. Precisamente, con el objetivo de subsanar estas y otras deficiencias y potenciar la coordinación de los profesionales, la viceconsejería de Cultura del Gobierno de Canarias ha organizado este evento, según declaró la directora general de Patrimonio Cultural, María Antonia Perera, durante la apertura de este encuentro científico.

Elena Pérez considera fundamental “mejorar los mecanismos de gestión e investigación” para que la labor de la comunidad académica “no pase desapercibida para la sociedad social civil”. Para ello, añadió Pérez, profesora titular en la Universidad Europea de Canarias, “la divulgación es clave” para conseguir la “implicación de la sociedad”. En este sentido, la coordinadora académica del Taller acuñó el término “arqueología social”.

La catedrática Carmina del Arco, primera ponente del evento tras la conferencia inaugural del Premio Canarias Antonio Tejera Gaspar, declaró a Canarias Ahora que “desde la esfera de la investigación, la Dirección General no ha diseñado una orientación específica para desarrollar nuestro trabajo, a pesar de todo el esfuerzo que hace”. Del Arco considera que las convocatorias científicas que impulsa la administración “solo pueden entrar las empresas, no pueden beneficiarse los investigadores que están en fase de tesis doctoral”. Un ejemplo de esta situación se puede personalizar en Irma Mora, autora de la investigación más relevante sobre la escritura de los primeros pobladores del Archipiélago; Mora estuvo diez años de investigación, en los que documentó 1.500 yacimientos del Norte de África y de Canarias, y no recibió ni un euro del Ejecutivo Autónomo ni tampoco de la Universidad de La Laguna.

Del Arco sostiene que el sistema está montado de tal manera que propicia “convocatorias competitivas entre el personal de las universidades, circunstancia que es muy dura”. También añade que “hay casos de adjudicación personal cuando el montante económico no es elevado”.

La catedrática Amelia Rodríguez y la doctora Matilde Arnay de la Rosa, coordinadora de la primera mesa de trabajo del Taller Internacional, también coinciden en la necesidad de optimizar la investigación, la gestión y la difusión. Amelia Rodríguez declaró a este diario que “hay que crear una comisión para evaluar los proyectos que se presentan, analizar el grado de cumplimiento de las investigaciones”. Desde hace 30 años, afirma la profesora de la ULPGC, “estoy reivindicando esta necesidad a cada director general” que asume el cargo. Rodríguez reconoce que “me he beneficiado del sistema, pero hay que articular nuevas herramientas”.

Matilde Arnay, en la entrevista conjunta que realizó este enviado especial con Rodríguez, Del Arco y la propia Arnay, considera “fundamental” crear un portal oficial para que la comunidad científica esté al corriente del trabajo que realiza cada uno de los profesionales, “un órgano de expresión como los informes y las memorias que se realizaban” en décadas pasadas. “Hecho de menos informes parciales para ir conociendo qué se está realizando” y crear vasos comunicantes para facilitar “la comunicación y el cambio de impresiones”.

Nona Perera, impulsora de este taller con el objetivo de establecer nuevas líneas de actuación, considera que “no tenemos que inventar nada, sino crear un espacio con la vocación de preparar, de compartir experiencias y proyectos, con la finalidad de cada equipo, empresas, museos o universidades confluyan, no para realizar acciones conjuntas necesariamente, pero si un foto donde contrastar la información, con el derecho a disentir de cada uno de ellos”. La directora general sostiene que “es importante escucharnos y para ello hemos organizado este Taller Internacional” que amplificará críticas a la administración. En este sentido, Perera sentencia: “Me agrada más escuchar críticas que escuchar alabanzas”.

